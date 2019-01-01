Запашный: Вместо тамагочи полезнее завести настоящее животное

Эдгард Запашный: «Признаюсь честно: у меня никогда не было тамагочи. Но я прекрасно знаю, что это такое. Эта штука действительно была очень популярна в 90-е годы. С одной стороны, меня радует, что многие вещи, гениальные вещи прошлых лет сегодня получают вторую жизнь. С другой стороны, я, все-таки, сторонник того, чтобы люди держали у себя дома настоящих животных. Животные делают нас добрее и заботливее», - подчеркнул он в беседе с НСН.

