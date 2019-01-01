Запашный: Вместо тамагочи полезнее завести настоящее животное
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Раскрыты ошибки спасателей при тушении самолета SSJ-100 в Шереметьево
Раскрыты ошибки спасателей при тушении самолета SSJ-100 в Шереметьеве. Установлено, что сигнал «тревога» был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки потерпевшего крушение борта. По нормативам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от самолета. Кроме того, из шести аварийно-спасательных автомобилей, которые должны были принимать участие в тушении горящего самолета, в первые шесть минут были задействованы лишь два.
Эдгард Запашный: «Я не однажды позволял себе комментарии по поводу самолёта в Шереметьеве. Мое личное мнение – ни в коем случае нельзя все списывать на ошибку пилотов. На мой взгляд, очевидным является то, что наземные службы не сработали профессионально. Надеюсь, расследование будет прозрачным и виновные действительно будут наказаны», - заявил НСН Эдгард Запашный.
Допинг-пробы всех участников чемпионата мира по хоккею оказались отрицательными
Допинг-пробы всех участников чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Словакии оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея. Контроль на употребление стимулирующих веществ не выявил ни одного случая применения участниками команд допинга. Напомним, накануне сборная России обыграла чешскую команду со счетом 3:0.
Эдгард Запашный: «У меня не вызывало сомнений, что наша сборная чиста. В ее составе – профессионалы высокого уровня. Мы продолжаем верить в нашу «красную машину». Болеем за Россию!», - призвал он в эфире НСН.
Производитель игрушки тамагочи решил возобновить ее выпуск
Популярная в 1990-е игрушка сохранит свой внешний вид и основной сценарий — хозяину по-прежнему нужно будет заботиться о виртуальном питомце, но функционал устройства расширится: оно сможет синхронизироваться со смартфоном.
Эдгард Запашный: «Признаюсь честно: у меня никогда не было тамагочи. Но я прекрасно знаю, что это такое. Эта штука действительно была очень популярна в 90-е годы. С одной стороны, меня радует, что многие вещи, гениальные вещи прошлых лет сегодня получают вторую жизнь. С другой стороны, я, все-таки, сторонник того, чтобы люди держали у себя дома настоящих животных. Животные делают нас добрее и заботливее», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Австралиец выиграл в лотерею благодаря числам, которые увидел во сне
Житель Австралии выиграл в лотерею миллион австралийских долларов (более 45 миллионов рублей) благодаря счастливым числам, которые увидел во сне. Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что выигрышные номера приснились ему 13 лет назад.
Эдгард Запашный: «Я себя поймал вот на какой мысли: наверняка, все эти 13 лет он регулярно покупал лотерейные билеты. Представляете, какую сумму он потратил. Но в итоге счастливый случай помог ему доказать, что 13 лет назад ему действительно приснился вещий сон»,- отметил в эфире НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.