Запашный: Страна не знает, о каких поправках идет речь
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Володин призвал СМИ объяснить суть поправок к Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал СМИ, которые больше времени уделяют развлекательным программам, вместо того чтобы объяснять россиянам суть поправок к Конституции.
Эдгард Запашный: «Я присоединяюсь к его критике. Констатирую, что в преддверии выборов страна до сих пор не знает, о каких именно поправках идет речь. Конечно, надо сделать все для того, чтобы федеральные СМИ больше уделяли внимание этой инициативе», – отмечает Эдгард Запашный в эфире НСН.
Депутат Госдумы помог несуществующему роддому
В соцсетях высмеяли депутата Госдумы от Архангельской области Дмитрия Юркова, который помог несуществующему роддому. Тот ранее отчитался, что привез подарки для девяноста одной роженицы в город Каргополь Архангельской области. Однако тот роддом закрылся в 2018 году.
Эдгард Запашный: «Я считаю, что одного юмора в данной ситуации недостаточно. В таких случаях надо людей отлучать от руководства, надо лишать их депутатского мандата. Они не должны быть олицетворением той или иной области. Таким людям доверия нет», – комментирует он в беседе с НСН.
Германия передаст данные о военнопленных СССР
Германия передаст России данные о военнопленных СССР. Немецкие дипломаты надеются, что после этого судьбы многих людей прояснятся.
Эдгард Запашный: «Я бы очень хотел, чтобы такого рода инициативы почаще всплывали в нашей жизни. Я очень рад, что и Германия и Россия адекватно продолжают отражать историю Великой Отечественной войны. Потому что многие страны «переобуваются» и делают все для того, чтобы пересмотреть нашу с вами историю и подать ее совершенно под другим неприемлемым градусом», – говорит он в интервью НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О своей бабушке рассказывает Эдгард Запашный.
Эдгард Запашный: «Я хотел бы поздравить всех нас и, прежде всего, всех ветеранов с годовщиной этого праздника! Большое спасибо всем тем, кто пожертвовал собственной жизнью ради этой Великой Победы. Отдельно я хотел бы поздравить мою бабушку Людмилу Семеновну. В возрасте 14 лет она оказалась на фронте, была санитаром, помогала вытаскивать с поля боя раненых бойцов, из-за чего заработала себе грыжу в юном возрасте. Бабушка, большое тебе спасибо, за то, что старалась и помогала нашей стране в этой страшной войне! Ты очень сильная», – делится Эдгард Запашный со слушателями НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.