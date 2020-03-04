Запашный: Страна не знает, о каких поправках идет речь

Эдгард Запашный: «Я хотел бы поздравить всех нас и, прежде всего, всех ветеранов с годовщиной этого праздника! Большое спасибо всем тем, кто пожертвовал собственной жизнью ради этой Великой Победы. Отдельно я хотел бы поздравить мою бабушку Людмилу Семеновну. В возрасте 14 лет она оказалась на фронте, была санитаром, помогала вытаскивать с поля боя раненых бойцов, из-за чего заработала себе грыжу в юном возрасте. Бабушка, большое тебе спасибо, за то, что старалась и помогала нашей стране в этой страшной войне! Ты очень сильная», – делится Эдгард Запашный со слушателями НСН.

