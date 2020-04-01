Запашный посоветовал хулахупы для профилактики от коронавируса

Эдгард Запашный: «Я поздравляю власти Китая с тем, что они смогли преодолеть пик эпидемии. Они смогли сделать все для того, чтобы выстоять против этой страшной болезни. Одно непонятно, как им это удалось. Почему в Китае так быстро изменилась ситуация в то время, как в Америке, в Италии, в той же России ситуация только-только выходит на свой пик. Уважаемые китайцы, поделитесь пожалуйста всеми вашими восточными секретами. Они нам сейчас крайне необходимы», – отмечает в беседе с НСН Эдгард Запашный.

