Запашный посоветовал хулахупы для профилактики от коронавируса
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Китае выздоровели более 90 процентов заражённых коронавирусом
В настоящий момент в больницах Китая остаются 2004 человека, при этом 93,5 процентов всех зараженных выздоровели.
Эдгард Запашный: «Я поздравляю власти Китая с тем, что они смогли преодолеть пик эпидемии. Они смогли сделать все для того, чтобы выстоять против этой страшной болезни. Одно непонятно, как им это удалось. Почему в Китае так быстро изменилась ситуация в то время, как в Америке, в Италии, в той же России ситуация только-только выходит на свой пик. Уважаемые китайцы, поделитесь пожалуйста всеми вашими восточными секретами. Они нам сейчас крайне необходимы», – отмечает в беседе с НСН Эдгард Запашный.
Госдума: Нельзя выставлять фейк о коронавирусе за первоапрельскую шутку
Первоапрельские шутки, в том числе по поводу коронавируса, имеют право быть. А вот распространять недостоверную информацию по этому поводу в надежде "списать" потом это на попытку пошутить — не стоит. Так считает депутат Дмитрий Вяткин, соавтор законопроекта о борьбе с фейками.
Эдгард Запашный: «Я поддерживаю депутата в том, что нагнетать обстановку сейчас ни в коем случае нельзя. Надо сделать все для того, чтобы у людей просто поднималось настроение. И люди мыслили позитивно, нежели вводить их в стресс. Стресса и так более чем достаточно в нашей современной жизни», – комментирует он для НСН.
Россиян обязали соблюдать дистанцию между собой
Россиян обязали соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на один метр из-за эпидемии коронавируса. Соблюдать правило необходимо во всех общественных местах, включая общественный транспорт. Исключением являются поездки на такси.
Эдгард Запашный: «Дорогие друзья, лайфхак от Эдгарда Запашного – нам всем нужны хулахупы! Если мы с вами пролезем в хулахуп и подойдем к человеку, который также использует хулахуп, то расстояние между нами как раз будет ровно один метр. Это очень удобно, так что, как только откроются спортивные магазины, все за хулахупами!» – советует он слушателям НСН.
В Роскачестве дали советы для сохранения спокойствия на карантине
Чтобы сохранить спокойствие во время нахождения на карантине, надо изучить источники стресса, соблюдать режим дня и делиться чувствами с близкими. Об этом сообщили специалисты Роскачества.
Эдгард Запашный: «Я сегодня слышал интервью одного из докторов. Он сказал, что, находясь дома в самоизоляции, можно разговаривать с телевизором, радио, со стенами, и это нормально. А вот когда эти предметы вам начинают отвечать, это уже ненормально. Берегите себя», – подытоживает в интервью НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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