Запашный: Надеюсь, с приходом Зеленского на Украине начнутся перемены к лучшему

Эдгард Запашный: «Мое убеждение состоит в том, что президент Трамп является здравомыслящим человеком, но заложником системы. Дело в том, что его постоянно обвиняют в связях с Россией и это является серьезным фактором, ограничивающим американского президента в его инициативах. Но Трамп – действительно здравомыслящий человек, осознающий важность присутствия России на любом международном форуме. И, как мне кажется, именно с подачи Трампа G7 очень в обозримом будущем превратится в G8 потому, что многие вопросы сейчас просто невозможно без присутствия Владимира Путина», - отметил Эдгард Запашный в беседе с НСН.

