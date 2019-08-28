Запашный: Надеюсь, с приходом Зеленского на Украине начнутся перемены к лучшему
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Администрация США займется возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Эдгард Запашный: «Мое убеждение состоит в том, что президент Трамп является здравомыслящим человеком, но заложником системы. Дело в том, что его постоянно обвиняют в связях с Россией и это является серьезным фактором, ограничивающим американского президента в его инициативах. Но Трамп – действительно здравомыслящий человек, осознающий важность присутствия России на любом международном форуме. И, как мне кажется, именно с подачи Трампа G7 очень в обозримом будущем превратится в G8 потому, что многие вопросы сейчас просто невозможно без присутствия Владимира Путина», - отметил Эдгард Запашный в беседе с НСН.
Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в Киеве
Главреда »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в Киеве. Киевский апелляционный суд постановил освободить Вышинского под личное поручительство. Таким образом ходатайство защиты было удовлетворено.
Эдгард Запашный: «Друзья, это – прекрасная новость. Я рад тому, что это произошло на Украине. Может быть, действительно с приходом президента Зеленского в этой стране начнутся перемены к лучшему. Я бы этого очень этого хотел и надеюсь на то, что это действительно будет происходить», - признался он НСН.
Россияне назвали любимые жанры кино
Россияне назвали любимые жанры кино. Согласно данным опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются комедии, фильмы о войне, киносказки и мультфильмы.
Эдгард Запашный: «Вспоминая свое детство и юность, я провожу анализ и радуюсь тому, что наши пристрастия с тех пор практически не изменились. Действительно, комедия является наиболее популярным жанром потому, что после тяжелого трудового дня всегда хочется отвлечься и повеселиться. И давайте отметим тот факт, что наибольшей популярностью у наших соотечественников по-прежнему пользуются фильмы, снятые еще в СССР. Ну, например, фильмы с участием Никулина, фильмы, снятые Гайдаем»,- подчеркнул он в эфире НСН.
В прошлом году россияне в среднем съедали 2600 ккал в сутки
По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял две тысячи шестьсот ккал в сутки. Таковы данные Росстата.
Эдгард Запашный: «Эти цифры, на мой взгляд, говорят о правильном питании. Наша страна не была замечена в серьезных проблемах с ожирением. Так что, друзья, продолжайте и дальше следить за своим здоровьем! Это очень важно!» - подчеркнул Эдгард Запашный, общаясь НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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