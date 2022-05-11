«Зачем это?»: Кэш о желании Мадонны вернуться в лоно церкви
Участник групп "Слот" и "Модем" специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии
Как уточняют СМИ, у находившейся на 39-й неделе беременности Джойс Фигейро начались схватки 7 мая, когда группа выступала в городе Куритиба. Ребенок появился на свет под хит Enter Sandman. Малыша назвали Луан.
КЭШ из группы Слот: «Интересно, как переводится Луан с португальского хотя бы на английский? Вообще, если просто 39 разделить, для ровного счета давайте 40, разделить на 4 получится 10, это значит, что она сильно должна была уже родить. И тут сразу возникает вопрос… Конечно, любовь к группе ,и возможно, редкость прибытия Metallica в город Куритиба объясняют какие-то вещи, но если бы роды принял Джеймс Хетфилд, это ещё как-то можно было бы оправдать, а так… Ну, не знаю», - сказал артист.
Портрет Мэрилин Монро продали за 195 миллионов долларов
Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола ушел с молотка. Портрет был продан в ходе торгов за рекордные 195 миллионов долларов. Все вырученные от продажи средства пойдут на финансирование детского благотворительного фонда.
КЭШ из группы Слот: «Новость, на мой взгляд, должна звучать как-то по-другому. Монро - это «давно убитый солдат». И непонятно, зачем ее тут упоминать. Понятно, что надо просто обозначить, какая картина классика поп-арта Энди Уорхола ушла с молотка. Я, на самом деле, никогда не врубался в его творчество. И хочу сказать, что новость все равно отличная, потому что все вырученные от продажи средства пойдут на финансирование детского благотворительного фонда», - резюмировал музыкант.
Певица Мадонна предложила папе Римскому пересмотреть ее отлучение от церкви
Урожденная Мадонна Луиза Чикконе попросила дать ей второй шанс спустя почти два десятилетия после того, как Ватикан отлучил ее от церкви, осудив «кощунственное» поведение на сцене. 63-летняя знаменитость назвала себя хорошей католичкой, а также заявила, что готова все исправить.
КЭШ из группы Слот: «Опять приходится считать. То есть только в 43 года она заслужила вот это отлучение от церкви. Чем она занималась? Вроде бы нормальная была, отрывная, и тем не менее, никак её не мог заметить папа Римский... А тут заметил! И 20 лет назад отлучил от церкви. И вот что сейчас, зачем ей это надо?», - удивился собеседник.
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