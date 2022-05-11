«Зачем это?»: Кэш о желании Мадонны вернуться в лоно церкви

КЭШ из группы Слот: «Интересно, как переводится Луан с португальского хотя бы на английский? Вообще, если просто 39 разделить, для ровного счета давайте 40, разделить на 4 получится 10, это значит, что она сильно должна была уже родить. И тут сразу возникает вопрос… Конечно, любовь к группе ,и возможно, редкость прибытия Metallica в город Куритиба объясняют какие-то вещи, но если бы роды принял Джеймс Хетфилд, это ещё как-то можно было бы оправдать, а так… Ну, не знаю», - сказал артист.



