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Лидер группы Drummatix Екатерина Бардыш в интервью НСН рассказала о грядущем московском концерте, раскрыла секреты стиля ее команды и объяснила, на чьей стороне в супергеройских блокбастерах.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В первые июльские выходные эпицентр рок-н-ролльной жизни будет в двух столицах. Москва увидит концерты Гарика Сукачева, Сергея Мазаева и группы «Браво». Питер встретит лидеров новой рок-волны, группы «Три дня дождя» и «Комната культуры», ну а «Крематорий» и «Заточка» дадут сразу по два концерта в двух главных российских городах.

Ну а Drummatix рассказала о планах на вторую половину года и концерте на летней площадке «Лужников» МТС Live Лето, который состоится 10 июля.

«Каждый концерт – это всегда трепет и волнение, не важно – будет там 500 человек или 20 тысяч. Я выхожу на сцену не ради толпы, а для человека, который нуждается в моей музыке здесь и сейчас. В "Лужниках" мы готовим объемную двухчасовую программу, где будут как наши знаковые хиты, так и свежий материал, который мы еще не исполняли на больших площадках. Наше самое масштабное выступление на данный момент было на одном из фестивалей, где на нас пришло более 25 тысяч человек. Во второй половине 2025 года фанатов ждет релиз нового альбома и, может быть, несколько совместных треков с артистами, которых я очень уважаю. Ну и, конечно же, большой тур по городам России», - пригласила Екатерина.

Она также раскрыла секрет успеха группы, сравнив ее стиль с мультивселенной.

«Я думаю, что нас зовут на крупные фестивали по одной простой причине – мы делаем яркое шоу. Выброс энергии, который мы даем на сцене, люди ощущают на физическом уровне, это запоминается надолго. Drummatix – это мощь, энергия, драйв. Наше фирменное звучание рождается из искренности, каждый трек – это отражение того, что происходит у нас внутри. Мы никогда не идем на поводу чужого мнения. Стиль Drummatix нельзя уложить в один жанр, это мультижанровость, где смешаны этника, хип-хоп, рок и электронная музыка. Можно сказать, что рок – лишь часть нашей музыки, процентов на 30, а все остальное – это путешествие по разным музыкальным мирам. Само название Drummatix отражает нашу суть – это ритм, драйв, драматургия звука и микс культур – настоящая мультивселенная жанров», - подчеркнула певица

