«Я уважаю свою тень!»: Лидер группы Drummatix о музыкальной мультивселенной и супергероях
Стиль Drummatix – это 30% рока, а остальное - путешествие по разным музыкальным мирам, сказала в эфире НСН Екатерина Бардыш, вспомнив главное театральное правило и антагонистов вселенных Marvel и DC.
Музыка: Искренность и мультивселенная
Лидер группы Drummatix Екатерина Бардыш в интервью НСН рассказала о грядущем московском концерте, раскрыла секреты стиля ее команды и объяснила, на чьей стороне в супергеройских блокбастерах.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В первые июльские выходные эпицентр рок-н-ролльной жизни будет в двух столицах. Москва увидит концерты Гарика Сукачева, Сергея Мазаева и группы «Браво». Питер встретит лидеров новой рок-волны, группы «Три дня дождя» и «Комната культуры», ну а «Крематорий» и «Заточка» дадут сразу по два концерта в двух главных российских городах.
Ну а Drummatix рассказала о планах на вторую половину года и концерте на летней площадке «Лужников» МТС Live Лето, который состоится 10 июля.
«Каждый концерт – это всегда трепет и волнение, не важно – будет там 500 человек или 20 тысяч. Я выхожу на сцену не ради толпы, а для человека, который нуждается в моей музыке здесь и сейчас. В "Лужниках" мы готовим объемную двухчасовую программу, где будут как наши знаковые хиты, так и свежий материал, который мы еще не исполняли на больших площадках. Наше самое масштабное выступление на данный момент было на одном из фестивалей, где на нас пришло более 25 тысяч человек. Во второй половине 2025 года фанатов ждет релиз нового альбома и, может быть, несколько совместных треков с артистами, которых я очень уважаю. Ну и, конечно же, большой тур по городам России», - пригласила Екатерина.
Она также раскрыла секрет успеха группы, сравнив ее стиль с мультивселенной.
«Я думаю, что нас зовут на крупные фестивали по одной простой причине – мы делаем яркое шоу. Выброс энергии, который мы даем на сцене, люди ощущают на физическом уровне, это запоминается надолго. Drummatix – это мощь, энергия, драйв. Наше фирменное звучание рождается из искренности, каждый трек – это отражение того, что происходит у нас внутри. Мы никогда не идем на поводу чужого мнения. Стиль Drummatix нельзя уложить в один жанр, это мультижанровость, где смешаны этника, хип-хоп, рок и электронная музыка. Можно сказать, что рок – лишь часть нашей музыки, процентов на 30, а все остальное – это путешествие по разным музыкальным мирам. Само название Drummatix отражает нашу суть – это ритм, драйв, драматургия звука и микс культур – настоящая мультивселенная жанров», - подчеркнула певица
Театр: Достоевский, Булгаков и главное правило
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных спектаклей выходных «Лукич» на Сцене «Мельников» и «Пигмалион» в театре «Современник». Театралы Омска идут на «Преступление и наказание», а в Сочи выбрали «Мастера и Маргариту».
Екатерина Бардыш до начала музыкальной карьеры была актрисой в Омском государственном драматическом «Пятом театре». Она рассказала о главном правиле, которому ее научил театр.
«Конечно, театр дал мне очень многое. Самое важное знание: когда ты выходишь на сцену – всё, действие началось, ты артист и твоя главная задача – вещать свою историю. Также театр дисциплинирует и учит уважать зрителя, который пришел на твое выступление. Главное правило, которая я вынесла оттуда, - не играй, а живи, проживая каждую эмоцию и момент на сцене по-настоящему. Сейчас театр занимает в моей жизни гораздо меньше места, и мне очень грустно из-за этого. Но я все равно с трепетом к нему отношусь и стараюсь хоть иногда бывать в зале, как зритель», - сказала лидер группы Drummatix.
Кино: «Я принимаю свою тень!»
Новый киноуикенд стартует уже сегодня. Его главной премьерой станет комедия «Не одна дома 2» с блогерами Давой и Миланой Хаметовой. Кроме того, в выходные состоится премьера фэнтези-сериала «Этерна» (на фото).
Екатерина Бардыш призналась, что очень любит супегеройское кино, и рассказала, как превратилась в героиню комиксов на обложке нового трека Drummatix «Наперебой».
«К супергеройкам я отношусь отлично - наверное, пересмотрела все, что только можно, из Marvel и DC. Конечно, как и большинству людей, мне хочется ассоциировать себя с героем, который спасает мир и стоит за справедливость и добро. Но, на мой взгляд, это слишком однобокий взгляд на человека, потому что в каждом из нас есть и темные стороны, которые ярко показаны у антагонистов этих вселенных. Я уважаю и принимаю свою тень, потому что это часть меня, без тьмы не бывает света. Образ на обложке "Наперебой" - это, наверное, как раз баланс силы и внутренней борьбы. Я очень люблю такие стилизации, плюс мне всегда очень нравится работать с художниками и наблюдать за тем, как они изобразят меня и мой образ через призму своего таланта. Среди актеров я особенно восхищаюсь такими артистами, как Хоакин Феникс, Том Хэнкс, Уилл Смит. Они потрясающие, умеют быть органичными и многогранными в любой роли», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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