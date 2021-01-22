«Вздохнем немного». Группа «Воскресение» о послаблениях на концертах

Алексей Романов: «Друзья мои, дорогие, врачи – золотые люди. Из тех медиков, кого я знаю, с кем дружу, это всегда увлеченные люди, которые не собираются бросать свою работу. Но если вам это нужно, если «припрет», или по здоровью придется, то, конечно, уходите на пенсию досрочно. Хотя пенсия небольшая, как мне кажется», – отметил он в беседе с НСН.

