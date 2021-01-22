«Вздохнем немного». Группа «Воскресение» о послаблениях на концертах
Вокалист и гитарист группы «Воскресение» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Москве снимают ряд коронавирусных ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о послаблениях в столице. Свою работу возобновляют музеи, а допустимая заполняемость залов в театрах, кинотеатрах и на концертах увеличена до 50 процентов.
Алексей Романов: «Это прекрасно, наконец-то! Потому что ранее разрешенные 25 процентов зрителей никакой окупаемости не обеспечивали, конечно, а сейчас немножечко вздохнем, с чем нас всех поздравляю», – сказал в эфире НСН Алексей Романов.
Борющиеся с COVID-19 медики смогут раньше выйти на пенсию
Медики, работающие с заболевшими коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
Алексей Романов: «Друзья мои, дорогие, врачи – золотые люди. Из тех медиков, кого я знаю, с кем дружу, это всегда увлеченные люди, которые не собираются бросать свою работу. Но если вам это нужно, если «припрет», или по здоровью придется, то, конечно, уходите на пенсию досрочно. Хотя пенсия небольшая, как мне кажется», – отметил он в беседе с НСН.
Стартовала массовая вакцинация от коронавируса
На этой неделе во всех российских регионах стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
Алексей Романов: «Есть некоторые противопоказания, поэтому, пожалуйста, внимательно читайте то, что мелким шрифтом написано. Давайте будем живы и здоровы, и будем жить веселыми и бодрыми», – прокомментировал он в разговоре с НСН.
На Бали нарушителей масочного режима заставляют отжиматься
Необычный способ наказания туристов на Бали за отсутствие масок попал на видео. Приезжих заставляют выполнять физические упражнения, в частности, заставляя отжиматься. Ролик опубликован на ABC News.
Алексей Романов: «Я сейчас тоже без маски, так что раз семьдесят надо отжаться», – признался он в эфире НСН.
Мат будет запрещен в соцсетях
С 1 февраля в силу вступит запрет на мат и оскорбления в социальных сетях. Наказаний за нарушение запрета пока не предусмотрено.
Алексей Романов: «Вот эта новость мне очень нравится, наконец-то! Я тоже не буду ругаться и никого обижать», – подытожил в интервью НСН Алексей Романов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- В результате взрыва газа на рынке в Краснодаре погиб один человек
- Американское посольство опубликовало места митингов в РФ 23 января
- Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам вновь внесён в Госдуму
- В Германии рассказали о потерях из-за санкций против России
- Борис Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса «смертельнее прежнего»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru