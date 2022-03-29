«Вызов мировой медицине»: Марголис о туре группы Rolling Stones

Михаил Марголис: «Это вообще такая затяжная история. Я думаю, что в качестве дополнительных материалов для поклонников кто-нибудь может сподобиться на брошюру о взаимоотношениях Джоуи Крамера со своим коллективом, командой всей его жизни. Он как-то раз уже уходил и снова пришел. И тогда его коллеги по группе решили сделать ему прослушивание прежде, чем вернуть в коллектив. И это смешно, это все равно как если бы Ринго Стар ушел из The Beatles и при желании вернуться ему бы устроили прослушивание, мол, постучи что-нибудь, посмотрим, какой ты барабанщик. И тем не менее, было так. И теперь вот он опять ушел и снова говорит, что это не навсегда. Вот такая вот мыльная сага о барабанщике Aerosmith», - поделился подробностями писатель.

