«Вызов мировой медицине»: Марголис о туре группы Rolling Stones
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Причиной смерти Тейлора Хокинса могла стать передозировка
Обнародованы предварительные результаты токсикологической экспертизы покойного барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса. Как сообщила Генеральная прокуратура Колумбии, в моче музыканты были обнаружены следы «10 различных веществ: ТГК (марихуана), трициклических антидепрессантов, бензодиазепинов и опиоидов, среди прочего». В релизе также отмечается, что Национальный институт судебной медицины «продолжает проводить необходимые медицинские исследования для установления причины смерти».
Михаил Марголис: «Сообщения о причине его смерти появляются весьма дозированно, но в каждом из них все же говорится, что основная причина - это интенсивное общение с различными наркотическими препаратами. Вполне себе рок-н-ролльный сюжет и рок-н-ролльная смерть, хотя от этого не становится ни легче, ни объяснимее», - сказал критик.
Джоуи Крамер снова ушел из Aerosmith
Барабанщик Aerosmith Джоуи Крамер не присоединится к группе, когда они вернутся на сцену после двухлетнего перерыва в июне 2022 года для своих резидентских концертов в Лас-Вегасе. Особо уточняется, что уход Крамера — это «временный отпуск», и «он и группа с нетерпением ждут его будущих выступлений с Aerosmith». Джон Дуглас заменит Крамера в качестве барабанщика на предстоящих концертах.
Михаил Марголис: «Это вообще такая затяжная история. Я думаю, что в качестве дополнительных материалов для поклонников кто-нибудь может сподобиться на брошюру о взаимоотношениях Джоуи Крамера со своим коллективом, командой всей его жизни. Он как-то раз уже уходил и снова пришел. И тогда его коллеги по группе решили сделать ему прослушивание прежде, чем вернуть в коллектив. И это смешно, это все равно как если бы Ринго Стар ушел из The Beatles и при желании вернуться ему бы устроили прослушивание, мол, постучи что-нибудь, посмотрим, какой ты барабанщик. И тем не менее, было так. И теперь вот он опять ушел и снова говорит, что это не навсегда. Вот такая вот мыльная сага о барабанщике Aerosmith», - поделился подробностями писатель.
Rolling Stones выпустят live-альбом тайных концертов в Торонто 1977 года
Rolling Stones анонсировали выход концертного альбома «Live At The El Mocambo». Данный релиз знаменует собой первую официальную запись двух знаменитых секретных концертов группы в клубе Торонто на 300 человек в марте 1977 года. Альбом будет доступен на двойном CD, четырех пластинках на черном виниле, четырех пластинках на неоновом винили и в цифровом виде.
Михаил Марголис: «Радует очередная активность «молодой» британской группы Rolling Stones. Я думаю, что анонсированный релиз будет интересен, прежде всего, для коллекционеров. В 1977 году команда выступала уже на стадионах, а тут они дали концерты в маленьком клубе на 300 человек. Представляете, какой это был эксклюзив! 1 июня стартует их тур по поводу 60-летия команды. Начнется он в Мадриде. И я уже купил билеты на это шоу и с нетерпением жду его. В мир и в Европу придет лето и группа Rolling Stones, которая собирается дать двухмесячное турне. Для дядечек, которым уже по 80 лет, это по-прежнему вызов всей мировой медицине», - пошутил собеседник.
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