«Вызов мировой медицине»: Марголис о туре группы Rolling Stones

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Причиной смерти Тейлора Хокинса могла стать передозировка

Обнародованы предварительные результаты токсикологической экспертизы покойного барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса. Как сообщила Генеральная прокуратура Колумбии, в моче музыканты были обнаружены следы «10 различных веществ: ТГК (марихуана), трициклических антидепрессантов, бензодиазепинов и опиоидов, среди прочего». В релизе также отмечается, что Национальный институт судебной медицины «продолжает проводить необходимые медицинские исследования для установления причины смерти».

Михаил Марголис: «Сообщения о причине его смерти появляются весьма дозированно, но в каждом из них все же говорится, что основная причина - это интенсивное общение с различными наркотическими препаратами. Вполне себе рок-н-ролльный сюжет и рок-н-ролльная смерть, хотя от этого не становится ни легче, ни объяснимее», - сказал критик. 

2

Джоуи Крамер снова ушел из Aerosmith

Барабанщик Aerosmith Джоуи Крамер не присоединится к группе, когда они вернутся на сцену после двухлетнего перерыва в июне 2022 года для своих резидентских концертов в Лас-Вегасе. Особо уточняется, что уход Крамера — это «временный отпуск», и «он и группа с нетерпением ждут его будущих выступлений с Aerosmith». Джон Дуглас заменит Крамера в качестве барабанщика на предстоящих концертах.

Михаил Марголис: «Это вообще такая затяжная история. Я думаю, что в качестве дополнительных материалов для поклонников кто-нибудь может сподобиться на брошюру о взаимоотношениях Джоуи Крамера со своим коллективом, командой всей его жизни. Он как-то раз уже уходил и снова пришел. И тогда его коллеги по группе решили сделать ему прослушивание прежде, чем вернуть в коллектив. И это смешно, это все равно как если бы Ринго Стар ушел из The Beatles и при желании вернуться ему бы устроили прослушивание, мол, постучи что-нибудь, посмотрим, какой ты барабанщик. И тем не менее, было так. И теперь вот он опять ушел и снова говорит, что это не навсегда. Вот такая вот мыльная сага о барабанщике Aerosmith», - поделился подробностями писатель. 

3

Rolling Stones выпустят live-альбом тайных концертов в Торонто 1977 года

Rolling Stones анонсировали выход концертного альбома «Live At The El Mocambo». Данный релиз знаменует собой первую официальную запись двух знаменитых секретных концертов группы в клубе Торонто на 300 человек в марте 1977 года. Альбом будет доступен на двойном CD, четырех пластинках на черном виниле, четырех пластинках на неоновом винили и в цифровом виде.

Михаил Марголис: «Радует очередная активность «молодой» британской группы Rolling Stones. Я думаю, что анонсированный релиз будет интересен, прежде всего, для коллекционеров. В 1977 году команда выступала уже на стадионах, а тут они дали концерты в маленьком клубе на 300 человек. Представляете, какой это был эксклюзив! 1 июня стартует их тур по поводу 60-летия команды. Начнется он в Мадриде. И я уже купил билеты на это шоу и с нетерпением жду его. В мир и в Европу придет лето и группа Rolling Stones, которая собирается дать двухмесячное турне. Для дядечек, которым уже по 80 лет, это по-прежнему вызов всей мировой медицине», - пошутил собеседник. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба Михаила Марголиса
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