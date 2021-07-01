«Возьмите себя в руки!» Шахназаров обратился к нетрезвым водителям
Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов
Отмечается, что такие изображения признаны оскорбляющими память о жертвах Великой Отечественной войны. Ранее была запрещена демонстрация нацистской символики. Теперь запрещается демонстрировать изображение Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Их выступления относятся к экстремистским материалам.
Карен Шахназаров: «Я от всей души приветствую появление такого закона. Я сам, как думаю, и все россияне отношусь к числу, которые ненавидят нацизм. Но тут вопрос - как трактует закон эту демонстрацию изображения нацистов? Ну, например, «17 мгновений весны». Как мы помним, там все герои - нацисты. Понятно, что картина, на самом деле, антинацистская, картина глубоко патриотическая. Но формально, в любом случае, там очень много нацистов на экране. Как этот закон будет применяться в таких случаях? В случае кино, театра, хроники на телевидении – это вопрос, который возникает, когда просто читаешь эту новость. Видимо, новость, нужно расшифровывать как-то более понятно, либо надо смотреть, как сформулирован этот закон более точно», - отметил кинорежиссер.
Правительство продлило льготную ипотеку на год
С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках: размер ставки повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны и составила 3 миллиона рублей.
Карен Шахназаров: «Я думаю, это важная новость для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Таких в России достаточно. И мне, кажется, что новость положительная. В общем, льготная ипотека оправдала свои задачи, и для строительной отросли это было хорошо, и хорошо для многих россиян», - прокомментировал он.
В России смогут моментально выявлять нетрезвых водителей
В 2022 году сотрудники ГИБДД России получат оборудование, которое позволит моментально определять водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Карен Шахназаров: «Плохая новость для водителей, которые ездят за рулем в нетрезвом виде. Вообще иногда волосы дыбом встают от количества тех бессмысленных смертей на наших дорогах, о которых мы постоянно читаем. И зачастую это происходит с большим количеством детей, в результате погибших или травмированных. К сожалению, ездят у нас плохо, ездят неаккуратно и, действительно, многие ездят в нетрезвом состоянии, поэтому я думаю, такое оборудование необходимо. А я призываю всех водителей, друзья, возьмите себя в руки!» - добавил кинорежиссер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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