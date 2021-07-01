«Возьмите себя в руки!» Шахназаров обратился к нетрезвым водителям

Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов

Отмечается, что такие изображения признаны оскорбляющими память о жертвах Великой Отечественной войны. Ранее была запрещена демонстрация нацистской символики. Теперь запрещается демонстрировать изображение Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Их выступления относятся к экстремистским материалам. 

Карен Шахназаров: «Я от всей души приветствую появление такого закона. Я сам, как думаю, и все россияне отношусь к числу, которые ненавидят нацизм. Но тут вопрос - как трактует закон эту демонстрацию изображения нацистов? Ну, например, «17 мгновений весны». Как мы помним, там все герои - нацисты. Понятно, что картина, на самом деле, антинацистская, картина глубоко патриотическая. Но формально, в любом случае, там очень много нацистов на экране. Как этот закон будет применяться в таких случаях? В случае кино, театра, хроники на телевидении – это вопрос, который возникает, когда просто читаешь эту новость. Видимо, новость, нужно расшифровывать как-то более понятно, либо надо смотреть, как сформулирован этот закон более точно», - отметил кинорежиссер. 

2

Правительство продлило льготную ипотеку на год

С 1 июля в России начинают действовать новые правила получения льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках: размер ставки повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны и составила 3 миллиона рублей.

Карен Шахназаров: «Я думаю, это важная новость для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Таких в России достаточно. И мне, кажется, что новость положительная. В общем, льготная ипотека оправдала свои задачи, и для строительной отросли это было хорошо, и хорошо для многих россиян», - прокомментировал он. 

3

В России смогут моментально выявлять нетрезвых водителей

В 2022 году сотрудники ГИБДД России получат оборудование, которое позволит моментально определять водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Карен Шахназаров: «Плохая новость для водителей, которые ездят за рулем в нетрезвом виде. Вообще иногда волосы дыбом встают от количества тех бессмысленных смертей на наших дорогах, о которых мы постоянно читаем. И зачастую это происходит с большим количеством детей, в результате погибших или травмированных. К сожалению, ездят у нас плохо, ездят неаккуратно и, действительно, многие ездят в нетрезвом состоянии, поэтому я думаю, такое оборудование необходимо. А я призываю всех водителей, друзья, возьмите себя в руки!» - добавил кинорежиссер. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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