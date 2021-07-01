«Возьмите себя в руки!» Шахназаров обратился к нетрезвым водителям

Карен Шахназаров: «Я от всей души приветствую появление такого закона. Я сам, как думаю, и все россияне отношусь к числу, которые ненавидят нацизм. Но тут вопрос - как трактует закон эту демонстрацию изображения нацистов? Ну, например, «17 мгновений весны». Как мы помним, там все герои - нацисты. Понятно, что картина, на самом деле, антинацистская, картина глубоко патриотическая. Но формально, в любом случае, там очень много нацистов на экране. Как этот закон будет применяться в таких случаях? В случае кино, театра, хроники на телевидении – это вопрос, который возникает, когда просто читаешь эту новость. Видимо, новость, нужно расшифровывать как-то более понятно, либо надо смотреть, как сформулирован этот закон более точно», - отметил кинорежиссер.

