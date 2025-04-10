«Палочка Гуцериева»: Олеся Судзиловская о музыкальном дебюте и любимых рокерах
Олеся Судзиловская заявила в эфире НСН, что росла на клипах «Алисы» и «Кино», а также рассказала, как роль Любови Орловой превратилась в дебют в качестве певицы.
Музыка: Рокеры и волшебная палочка
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Олеся Судзиловская в интервью НСН рассказала о своем дебюте в качестве певицы, назвала любимых рокеров и раскрыла секреты новых фильмов и театральных постановок.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе сразу два юбилея. Группа «Ундервуд» отметит в Москве на сцене 30-летие, а «План Ломоносова» - 15-летие.
В Санкт-Петербурге выступят Валерий Сюткин и Нейромонах Феофан, «Ария» даст два концерта в Казахстане ( в Алматы и Астане), The Hatters отправятся в Барнаул, «КняZz» – в Томск и Кемерово, а Олеся Судзиловская 12 апреля дебютирует в качестве певицы в Москве на одной из музыкальных премий.
«Идейным лидером, даже вдохновителем и волшебной палочкой для меня был Михаил Сафарбекович Гуцериев, который позвонил ночью и сказал: «Олеся, я тебе написал песню». Я спросила: «Вы уверены? Я же драматическая артистка». Он говорит: «Я точно знаю, что у тебя это получится, ты можешь». Там еще сложилось все вокруг: лето, знойная жара, роскошный августовский вечер, какое-то предзакатное состояние и эти стихи. Я поняла, что я хочу это даже не спеть, а сыграть. 12 апреля случится эта история. Это будет мой дебют в качестве певицы. Ранее у меня был актерский опыт и опыт вокального звучания на сцене консерватории с нашим спектаклем «И снова будет весна» про Любовь Орлову, которая в свое время тоже была актрисой, но при этом очень мощно существовала как певица на сцене. Она умела танцевать и двигаться, ей был подвластен степ, такое опереточное существование. И при этом она была еще и замечательной классической исполнительницей. Я была вынуждена через этот спектакль научиться звучать подобно ей», - рассказала актриса.
Судзиловская также назвала любимые рок-группы, сделав вывод, что в душе немного рокерша.
«Я обожаю Иванова Сашу и считаю, что он до сих пор звучит так, что многим нужно учиться исполнять рок, как делает это он. Я обожала «Алису», «Кино», я росла на их клипах. В то время пришла реклама и клипы на экраны. Это в основном старая музыка, но сейчас я хочу пойти на Кинчева, посмотреть, что нового у него вышло. Конечно, Гарик Сукачев, Галанин, Маршал, Gorky Park наш, конечно, был фантастический. Они настоящие музыканты. Это сильная школа профессионализма, которая позволяет не уходить, а продолжать выступать. Мазаев, конечно, а также Ольга Кормухина. Она фантастическая, уникальная, с таким масштабом личности. Наверное, ее голос так звучит, потому что она внутри очень большая – это просто зрительское удовольствие», - восхитилась Судзиловская.
Театр: Орлова и Снежная королева
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Красавец мужчина» в Театре имени Пушкина и «Опасные связи» в Мастерской Петра Фоменко.
Театралы Петербурга идут на Ladies Night и «Трактирщицу» с Гошей Куценко, а Олеся Судзиловская пригласила на спектакль «И снова будет весна», в котором она сыграла Любовь Орлову.
«Мы когда-то снимали картину «Орлова и Александров» про их необычную судьбу. Для нас она покрыта тайнами, современным языком выражаясь, с огромным количеством фейков, несуществующих фактов, каких-то мифов. Но вот это сочетание Сталин, Александров и Орлова безумно интересное. 31 мая мы увидимся в Москве на спектакле «И снова будет весна». А 11 июня этот спектакль будет в Самаре, это наши первые гастроли с ним», - отметила актриса.
Она также рассказала о сотрудничестве с режиссером Никитой Вершининым.
«Никита уникальный человек в том смысле, что он помимо своих режиссерских способностей демонстрирует великолепную работу как дизайнера по костюмам, художника по костюмам и сценографа. Его отношение к искусству - не мелкими аккуратными шажками, а он широкой кистью размахивается и пишет фантастические картины. У нас в «Восточном экспрессе» стоит в натуральную величину вагон «Восточного экспресса». Фарфор, который расставлен в купе на столах, мама привозила из Петербурга. Костюм он шил сам. Звучит музыка, написанная Петром Дрангой, и звучит симфонический оркестр, оригинальная музыка, которая написана к спектаклю. Это масштабное зрелище. Кстати, спектакль «Восточный экспресс» можно будет посмотреть в Ростове-на-Дону 28 апреля. Спектакль «Хроники Нарнии» родился уже потом. Никита пришёл и спросил: хочешь сыграть Снежную королеву? Мне кажется, это мечта любой актрисы - сыграть Бабу-ягу и Снежную королеву. До Бабы-яги я пока не доросла, а Снежная королева была фантастическая, в костюме, который он рисовал и делал сам», - подчеркнула Судзиловская.
Кино: со «Зверями», но без Маргариты
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Александра Войтинского «Все, что тебя касается» с участием лидера группы «Звери» Ромы Зверя (на фото).
На экраны также вышли российский военный фильм «Отряд светлячков» и комедия «Где наши деньги?».
Ну а Олеся Судзиловская, сыгравшая более чем в 80 фильмах, назвала картины, ставшие отправными точками в ее карьере.
«Понятно, что есть какие-то так называемые реперные точки, когда началась узнаваемость. Это после «Мусорщика» и «Остановки по требованию». Когда стали приглашать режиссеры из других городов. Потрясающий Бортко, он же был продюсером, который позвал меня на «Бандитский Петербург». Там же мне предложили сыграть Маргариту в «Мастере и Маргарите» - отказалась, потому что не снимаюсь обнаженной. Когда приобрела зрительскую любовь? Когда появились комедии. Это началось, наверное, тоже с «Остановки по требованию» и «Мусорщика» - и узнаваемость, и человеческое признание зрительское - я это прямо почувствовала», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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