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Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Олеся Судзиловская в интервью НСН рассказала о своем дебюте в качестве певицы, назвала любимых рокеров и раскрыла секреты новых фильмов и театральных постановок.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе сразу два юбилея. Группа «Ундервуд» отметит в Москве на сцене 30-летие, а «План Ломоносова» - 15-летие.

В Санкт-Петербурге выступят Валерий Сюткин и Нейромонах Феофан, «Ария» даст два концерта в Казахстане ( в Алматы и Астане), The Hatters отправятся в Барнаул, «КняZz» – в Томск и Кемерово, а Олеся Судзиловская 12 апреля дебютирует в качестве певицы в Москве на одной из музыкальных премий.

«Идейным лидером, даже вдохновителем и волшебной палочкой для меня был Михаил Сафарбекович Гуцериев, который позвонил ночью и сказал: «Олеся, я тебе написал песню». Я спросила: «Вы уверены? Я же драматическая артистка». Он говорит: «Я точно знаю, что у тебя это получится, ты можешь». Там еще сложилось все вокруг: лето, знойная жара, роскошный августовский вечер, какое-то предзакатное состояние и эти стихи. Я поняла, что я хочу это даже не спеть, а сыграть. 12 апреля случится эта история. Это будет мой дебют в качестве певицы. Ранее у меня был актерский опыт и опыт вокального звучания на сцене консерватории с нашим спектаклем «И снова будет весна» про Любовь Орлову, которая в свое время тоже была актрисой, но при этом очень мощно существовала как певица на сцене. Она умела танцевать и двигаться, ей был подвластен степ, такое опереточное существование. И при этом она была еще и замечательной классической исполнительницей. Я была вынуждена через этот спектакль научиться звучать подобно ей», - рассказала актриса.

Судзиловская также назвала любимые рок-группы, сделав вывод, что в душе немного рокерша.

«Я обожаю Иванова Сашу и считаю, что он до сих пор звучит так, что многим нужно учиться исполнять рок, как делает это он. Я обожала «Алису», «Кино», я росла на их клипах. В то время пришла реклама и клипы на экраны. Это в основном старая музыка, но сейчас я хочу пойти на Кинчева, посмотреть, что нового у него вышло. Конечно, Гарик Сукачев, Галанин, Маршал, Gorky Park наш, конечно, был фантастический. Они настоящие музыканты. Это сильная школа профессионализма, которая позволяет не уходить, а продолжать выступать. Мазаев, конечно, а также Ольга Кормухина. Она фантастическая, уникальная, с таким масштабом личности. Наверное, ее голос так звучит, потому что она внутри очень большая – это просто зрительское удовольствие», - восхитилась Судзиловская.

