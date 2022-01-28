Вокалиста группы Lumen рассмешило заявление главы госдепа США

Тэм Булатов: «Игра мускулами и бряцание оружием в очередной раз происходит в мире на фоне нестабильной экономической ситуации. Глобальные проблемы давят на все без исключения страны и уже очевидно, что некоторые политики хотят отвлечь население от внутренних проблем, переведя все внимание на международные отношения. На всей планете возникают новые очаги напряженности или начинают бурлить дремавшие до этого конфликты. Еще вчера по историческим меркам мы с украинцами были гражданами одной страны, сегодня это наши соседи, завтра и после завтра мы будем жить с ними бок о бок. Я не хочу думать, что сложившаяся между нашими странами пропасть непреодолима», - отметил артист.

