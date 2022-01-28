Вокалиста группы Lumen рассмешило заявление главы госдепа США
Вокалист группы Lumen Тэм Блатов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
В МИД прокомментировали эвакуацию посольства США из Киева
В МИД России не увязывают переговоры Лаврова и Блинкена с решением США эвакуировать посольство из Киева. Российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме.
Тэм Булатов: «Игра мускулами и бряцание оружием в очередной раз происходит в мире на фоне нестабильной экономической ситуации. Глобальные проблемы давят на все без исключения страны и уже очевидно, что некоторые политики хотят отвлечь население от внутренних проблем, переведя все внимание на международные отношения. На всей планете возникают новые очаги напряженности или начинают бурлить дремавшие до этого конфликты. Еще вчера по историческим меркам мы с украинцами были гражданами одной страны, сегодня это наши соседи, завтра и после завтра мы будем жить с ними бок о бок. Я не хочу думать, что сложившаяся между нашими странами пропасть непреодолима», - отметил артист.
Блинкен призвал воздержаться от немедленных санкций против России по Украине
Немедленное введение ограничений против России в связи с ситуацией на Украине нецелесообразно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил глава Госдепа, все меры, которые предпринимают США и их союзники, призваны "сдержать Россию и побудить ее отказаться от агрессивных действий" в отношении Украины.
Тэм Булатов: «Я не буду долго комментировать эту новость, она просто смешная. В смысле не будет немедленных санкций против России из-за Украины? А все предыдущие санкции были из-за Крыма. Мы можем считать, раз действующие санкции не из-за Украины, то это такое завуалированное признание Блинкеном Крыма российским? Если так, то большое спасибо», - с шуткой прокомментировал музыкант.
Медведев пробился в финал Australian Open
Матч выдался довольно эмоциональным. После первого сета Медведев высказал судье за то, что тот игнорировал подсказки отца Циципаса с трибун. Подобные действия запрещены правила турнира, однако судья только отмахнулся от россиянина. Но даже подсказки родственника не помогли греку выиграть. В финальной встрече Медведеву предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем.
Тэм Булатов: «Если Даниил победит в турнире, то он станет первой ракеткой мира, обойдя Новака Джоковича. А если победит Надаль, то он станет обладателем 21 кубка Большого Шлема, обойдя по этим показателям своих давних конкурентов Джоковича и Федерара. Каким бы ни был исход, в воскресенье мы увидим исторический матч»,- резюмировал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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