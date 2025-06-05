«Никогда не говори никогда»: Виталий Дубинин о сольном проекте, рэперах и «страшилках»

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Один из лидеров группы «Ария», легендарный бас-гитарист Виталий Дубинин в интервью НСН рассказал о своем сольном проекте, книге и литературных предпочтениях, назвав мифом «войну» металлистов и рэперов.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Главным рок-н-ролльным событием выходных в Москве станет концерт Дианы Арбениной на спартаковском стадионе. В столице также выступят «Алиса», Дельфин и Максим Фадеев, при этом много ярких концертов будет и в регионах России.

Так, «Ленинград» пошумит во Владивостоке и Хабаровске, «ПилОт» отправится в Сургут, Найк Борзов с «Комнатой культуры» зажгут Екатеринбург, а Нейромонах Феофан порадует фанатов в Никола-Ленивце Калужской области.

Ну а Виталий Дубинин 10 июня выступит в Москве со своим сольным проектом. Музыкант рассказал о его истории, начавшейся с в 2022 году с альбома «Бал-маскарад».

«В 2023 году вышел мой мини-альбом, который назывался "Бал-Маскарад. Постскриптум", в который вошли некоторые версии песен с альбома "Бал-Маскарад". Например, песня «Наполеон» на альбоме была записана с оркестром, а здесь она вышла в классическом роковом исполнении, без оркестра. Песня "Бес в твоих глазах" была исполнена на английском языке. На этот альбом я также добавил свою песню, написанную с Александром Елиным более 20 лет назад, которая называлась "Следуй за мной". Написана она была для группы "Химера", но они сделали другую аранжировку, а я вспомнил, какая она была изначально, и записал ее. Пока на этом студийные работы закончились, всего у меня было около десяти концертов с моим сольным проектом, и этим летом они будут продолжаться на фестивалях», - пообещал музыкант.

Дубинин также отметил, что допускает в будущем коллаборацию с кем-то из рэп-музыкантов, призвав не «воевать» поклонников разных жанров.

«Я допускаю. Это не значит, что мы сразу начнем делать какие-то совместные треки или песни с рэперами, но "никогда не говори никогда". В принципе, отторжения никакого у меня нет, хотя рэп - однозначно не моя музыка. Что касается войны в прошлом металлистов с рэперами, я не помню, чтобы была такая война. Мне кажется, все это больше надумано, и война была больше в интернете, чем на самом деле. Какая может быть война в музыке? Я не понимаю. Если тебе что-то не нравится, просто не слушай», - разъяснил один из лидеров «Арии».

