«Никогда не говори никогда»: Виталий Дубинин о сольном проекте, рэперах и «страшилках»
Виталий Дубинин рассказал в эфире НСН о секретах песни «Следуй за мной», похвалил творчество Виктора Пелевина и описал названием фильма о Джеймсе Бонде возможную коллаборацию с рэп-музыкантами.
Музыка: Арбенина, рэп и «Химера»
Один из лидеров группы «Ария», легендарный бас-гитарист Виталий Дубинин в интервью НСН рассказал о своем сольном проекте, книге и литературных предпочтениях, назвав мифом «войну» металлистов и рэперов.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Главным рок-н-ролльным событием выходных в Москве станет концерт Дианы Арбениной на спартаковском стадионе. В столице также выступят «Алиса», Дельфин и Максим Фадеев, при этом много ярких концертов будет и в регионах России.
Так, «Ленинград» пошумит во Владивостоке и Хабаровске, «ПилОт» отправится в Сургут, Найк Борзов с «Комнатой культуры» зажгут Екатеринбург, а Нейромонах Феофан порадует фанатов в Никола-Ленивце Калужской области.
Ну а Виталий Дубинин 10 июня выступит в Москве со своим сольным проектом. Музыкант рассказал о его истории, начавшейся с в 2022 году с альбома «Бал-маскарад».
«В 2023 году вышел мой мини-альбом, который назывался "Бал-Маскарад. Постскриптум", в который вошли некоторые версии песен с альбома "Бал-Маскарад". Например, песня «Наполеон» на альбоме была записана с оркестром, а здесь она вышла в классическом роковом исполнении, без оркестра. Песня "Бес в твоих глазах" была исполнена на английском языке. На этот альбом я также добавил свою песню, написанную с Александром Елиным более 20 лет назад, которая называлась "Следуй за мной". Написана она была для группы "Химера", но они сделали другую аранжировку, а я вспомнил, какая она была изначально, и записал ее. Пока на этом студийные работы закончились, всего у меня было около десяти концертов с моим сольным проектом, и этим летом они будут продолжаться на фестивалях», - пообещал музыкант.
Дубинин также отметил, что допускает в будущем коллаборацию с кем-то из рэп-музыкантов, призвав не «воевать» поклонников разных жанров.
«Я допускаю. Это не значит, что мы сразу начнем делать какие-то совместные треки или песни с рэперами, но "никогда не говори никогда". В принципе, отторжения никакого у меня нет, хотя рэп - однозначно не моя музыка. Что касается войны в прошлом металлистов с рэперами, я не помню, чтобы была такая война. Мне кажется, все это больше надумано, и война была больше в интернете, чем на самом деле. Какая может быть война в музыке? Я не понимаю. Если тебе что-то не нравится, просто не слушай», - разъяснил один из лидеров «Арии».
Театр и литература: от Пелевина до «Арии»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Однажды» в Театре на Трубной и «Восемь любящих женщин» в Малом театре.
Театралы Петербурга идут на «Случай в Виши» в МДТ и «Актрису» с Марией Ароновой, в Самаре выбрали «Метель», а в Перми – «Капитанскую дочку».
Ну а Виталий Дубинин рекомендовал всем произведения Виктора Пелевина, а также рассказал о своей автобиографической книге «Это серьёзно и несерьёзно».
«Я очень люблю Пелевина, прочитал его всего, и мне очень нравится. Всегда могу рекомендовать его к прочтению. Работа над моей книгой заняла около года. Она охватывает всю мою жизнь - от рождения до сегодняшнего дня. Я постарался рассказать не только о своем времени в «Арии» - об этом уже достаточно написано в других изданиях, статьях и книгах. Основное внимание я уделил тому, что предшествовало - детству, юности, моему увлечению музыкой и другим интересам», - отметил бас-гитарист «Арии».
Кино: Страшилки и «Балерина»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет боевик «Балерина» с Аной де Армас (на фото), являющийся продолжением франшизы о Джоне Уике.
Кроме того, на экраны выйдет российская драма «Самозванцы» с Сергеем Шакуровым и Егором Бероевым.
Ну а Виталий Дубинин сказал, что и в музыке, и в кино ему близка исторически-легендарная тематика.
«В группе "Ария" и у меня в творчестве встречаются песни на историческую тематику. Всегда мы вдруг находим для себя что-то новое, что не использовали еще в нашем творчестве. Как, допустим, в последнем сингле «Гордиев узел» мы рассказали всем известную легенду. Так что в таком ключе и развиваемся. Если говорить о кинопредпочтениях коллег, я никогда не был трэш-металлистом и не играл в death-группе. Наверное, они любят ужасы и прочие страшилки», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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