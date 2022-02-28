Поэт Воденников: Не слышу о вспышках ковида уже неделю

Дмитрий Воденников: «Я всегда предполагал и верил, что мы сможем победить нашу пандемию. Я понимал, что необходима вакцинация, ревакцинация, я понимал, что необходимы все требования, которые опубликовали городские власти, которых мы должны придерживаться. Я говорю про маски и перчатки, но сейчас это не актуально, тем более перчатки. Но больше всего меня поражает, что сейчас развиваются, мы все знаем, какие события на Украине и еще где-то. И что-то совсем не слышно, о том, что там возникают какие-то вспышки ковида. Я почему-то об этом все эти дни думал», - сказал эссеист.

