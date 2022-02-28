Поэт Воденников: Не слышу о вспышках ковида уже неделю
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Дмитрий Воденников: «Я всегда предполагал и верил, что мы сможем победить нашу пандемию. Я понимал, что необходима вакцинация, ревакцинация, я понимал, что необходимы все требования, которые опубликовали городские власти, которых мы должны придерживаться. Я говорю про маски и перчатки, но сейчас это не актуально, тем более перчатки. Но больше всего меня поражает, что сейчас развиваются, мы все знаем, какие события на Украине и еще где-то. И что-то совсем не слышно, о том, что там возникают какие-то вспышки ковида. Я почему-то об этом все эти дни думал», - сказал эссеист.
Диетологи посоветовали, как нужно питаться на Масленичной неделе
Людям, имеющим проблемы со здоровьем и склонным к набору веса, в Масленицу следует готовить блины из более полезных ингредиентов. Специалисты рекомендовали готовить лакомство на воде, с использованием гречневой или черемуховой муки.
Дмитрий Воденников: «Кстати черемуховая мука удивительно интересная, она же сиреневого цвета и блины должны получится сиреневыми. Но мне кажется, что там какой-то минимальный разрыв в калориях. В любом случае блины есть блины. Масленичная неделя – масленичная: наберем несколько килограммов, потом сбросим, если Бог даст», - добавил он.
Во время съемок сериала «Корона» украли драгоценности на 200 тысяч долларов
Уточняется, что со съемочной площадки шоу похитили драгоценности, антиквариат и столовое серебро. Среди предметов была копия яйца Фаберже, подаренного дедушке королевы Елизаветы Георгу V в 1933 году. Также были украдены канделябры, украшения, напольные часы и птичья клетка. На место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время она разыскивает грабителей.
Дмитрий Воденников: «Ничего более смешного, чем эта новость я не читал, по крайней мере, за последний месяц. Почему на съемочной площадке присутствуют настоящие драгоценности? Почему их никто не охраняет? Почему их можно украсть в таком огромном количестве? Это же целый чемодан надо вытаскивать? В свое время, была вынесена Мона Лиза из Лувра, но даже это хоть как-то можно объяснить. А как можно украсть несколько килограммов драгоценностей? Непонятно. Мне, кажется, это из какого-то комического сериала», - поделился собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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