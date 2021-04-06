Воденников сравнил реальность с романом «Мы»

Дмитрий Воденников: «Это очень сложный вопрос. Мы все хорошо знаем ту кампанию, которая возникла сначала в Америке, потом в Европе и очень малым образом у нас. Я имею в виду компанию Metoo. Мне показалось, что некоторые вещи, я сейчас не говорю про Вайнштейна, они как будто на гребне волны возникли, в итоге полетели какие-то репутации и были разрушены какие-то карьеры. Так как суд решил, что Харви Вайнштейн виноват, то, следовательно, он виноват и должен нести какое-то справедливое наказание. С другой стороны, даже человек, который оступился и совершил преступление, имеет право подать апелляционную жалобу. Посмотрим, как будет развиваться это дело дальше», – прокомментировал он для НСН.

