Воденников сравнил реальность с романом «Мы»
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В российский прокат выйдет «Мы» по мотивам романа Замятина
Фильм «Мы» по мотивам романа Евгения Замятина выйдет в российский прокат осенью. Режиссером картины стал Гамлет Дульян.
Дмитрий Воденников: «Иногда у меня возникает ощущение, что мы живем действительно в антиутопии. Если вы помните, Евгений Замятин написал роман «Мы», и это в чистом виде антиутопия. Любая антиутопия сквозит небольшим или большим ужасом в зависимости от автора, темы и поворота этой темы. Все более и более мир становится непонятен, все больше вещей, которые вызывают у тебя вопросы. И, может быть, фильм «Мы» по мотивам романа Евгения Замятина очень вовремя выйдет осенью в российский прокат», – сказал Дмитрий Воденников в эфире НСН.
Вайнштейн обжаловал приговор по делу об изнасиловании
Адвокаты голливудского продюсера Харви Вайнштейна подали апелляцию в рамках дела о сексуальных домогательствах и изнасиловании, по которому его приговорили к 23 годам лишения свободы.
Дмитрий Воденников: «Это очень сложный вопрос. Мы все хорошо знаем ту кампанию, которая возникла сначала в Америке, потом в Европе и очень малым образом у нас. Я имею в виду компанию Metoo. Мне показалось, что некоторые вещи, я сейчас не говорю про Вайнштейна, они как будто на гребне волны возникли, в итоге полетели какие-то репутации и были разрушены какие-то карьеры. Так как суд решил, что Харви Вайнштейн виноват, то, следовательно, он виноват и должен нести какое-то справедливое наказание. С другой стороны, даже человек, который оступился и совершил преступление, имеет право подать апелляционную жалобу. Посмотрим, как будет развиваться это дело дальше», – прокомментировал он для НСН.
ВШЭ: российские законы читать сложнее, чем труды Канта
Российские законы становятся с каждым годом непонятнее, к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики, проанализировав сложность документов. Ученые подчеркнули большое количество причастных оборотов, зависимых слов и грамматических основ в них. Сообщается, что 87 законов труднее для восприятия, чем «Критика чистого разума» философа Иммануила Канта.
Дмитрий Воденников: «Я не знаю, какие конкретно российские законы рассматривали, но я хочу поговорить о другом законе не с точки зрения грамматики. Я более чем уверен, что надо рассмотреть с точки зрения вреда закон, или то правило, которое было недавно принято по поводу регулирования интеллектуальной деятельности, под которую попали все лекции. Я вот, например, читаю лекции по литературе, и теперь все организаторы называют это не лекциями, а беседами, потому что в противном случае надо получать непонятно где разрешение. Мне кажется, это неправильная инициатива, которая ставит под удар вопрос образования и самообразования. По-моему, это очень неправильный закон, что-то с этим надо делать», – подытожил интервью НСН Дмитрий Воденников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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