Воденников: Мы возвращаемся во времена «Домостроя»
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Каждый десятый россиянин одобряет домашнее насилие
Каждый десятый россиянин одобряет домашнее насилие, а также физическое наказание детей. В ходе социологического исследования 9 % опрошенных мужчин заявили, что жену и детей иногда бить «полезно». Еще 7 % считают, что домашнее насилие можно простить, если это произошло «сгоряча».
Дмитрий Воденников: Был такой «Домострой», в котором давались советы, как вести себя по отношению к домочадцам. Мне кажется, мы возвращаемся во времена «Домостроя». 9% опрошенных мужчин, которые заявили, что жену (я даже сейчас детей убираю) иногда бить полезно – это, конечно, крутой итог нашего развития. Я имею в виду общественного развития. XXI век, скоро мы перейдем в его вторую четверть, и, тем не менее, 9% мужчин могут сказать такую ересь!», - возмутился в эфире НСН Дмитрий Воденников.
За отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов будут штрафовать
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
Дмитрий Воденников: «Мне нравится эта идея. Мы идем по пути принятия всех людей (естественно тех, кто не нарушает закон), людей, которые отличаются от нас, большинства. И если есть какие-то случаи, когда инвалидов или пожилых людей, которые уже не так активны, как молодежь, притесняют, было бы неплохо, если бы такие вещи можно было бы наказать», - заявил он НСН.
Бэнкси выставил новую работу на Венецианской биеннале
Бэнкси выставил свою работу «Venice in Oil» на Венецианской биеннале, хотя его туда никто не приглашал. На картине изображен огромный океанский лайнер в одном из каналов города, вокруг которого плавают гондольеры.
Дмитрий Воденников: «По-моему, это жест настоящего современного художника. Настоящий современный художник всегда прорывается, всегда делает то, чего от него не ожидают. Более того, он всегда делает то, что, на самом деле, делать нельзя. Ну что, я приветствую Бэнкси, мне он всегда нравился», - признался он НСН.
Букеровскую премию получила писательница из Омана
Лауреатом Международной Букеровской премии впервые стал автор из стран Персидского залива — награду забрала писательница Джоха Альхартхи из Омана за свой роман «Небесные тела». Книга Альхартхи рассказывает о трех поколениях оманской семьи.
Дмитрий Воденников: «Чем хороша Букеровская премия, так это тем, что книгу писателя, имя которого ты даже с трудом произносишь, ты должен будешь прочесть после того, как ему эту премию дали. Ему или ей. По-моему премии и должны выполнять эту функцию. Они должны широкую аудиторию (в которую входу и я, в данном случае, человек) образовывать. Они должны говорить: посмотри на право или налево, там тоже есть явление, о котором ты ничего не знаешь! Узнай, пожалуйста! По-моему, это здорово», - отметил Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.