Воденников: Мы возвращаемся во времена «Домостроя»

Дмитрий Воденников: «Чем хороша Букеровская премия, так это тем, что книгу писателя, имя которого ты даже с трудом произносишь, ты должен будешь прочесть после того, как ему эту премию дали. Ему или ей. По-моему премии и должны выполнять эту функцию. Они должны широкую аудиторию (в которую входу и я, в данном случае, человек) образовывать. Они должны говорить: посмотри на право или налево, там тоже есть явление, о котором ты ничего не знаешь! Узнай, пожалуйста! По-моему, это здорово», - отметил Дмитрий Воденников в беседе с НСН.

