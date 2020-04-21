Воденников подозревает, что переболел COVID-19

Дмитрий Воденников: «Многие люди спорят, нужен ли карантин, в каких формах он должен быть введен. Я тоже иногда не вполне уверен, что это правильное решение, не знаю, что будет с людьми, которые потеряли работу. Повсюду закрываются малые предприятия, люди, которые вложили свои деньги, а кто-то заложил и квартиру, они прогорают. Но я не уверен, что этот карантин не будет еще большим бедствием, чем сам коронавирус. С другой стороны, во мне сейчас говорит обыватель. Мы все очень боимся, мы боимся потерять места, боимся потерять какой-то уровень нашей прежней жизни. Деньги тают, даже если они еще есть. Но, тем не менее, ты просто не знаешь, что тебя ждет завтра», – рассуждает он в эфире НСН.

