Воденников подозревает, что переболел COVID-19
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Трое пациентов вылечились от COVID-19 после переливания плазмы крови
Трое пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели в Москве после переливания им донорской плазмы крови от тех, кто ранее излечился от заболевания.
Дмитрий Воденников: «Я читаю сейчас посты в Facebook врача, который в США занимается лечением и помощью людям, которые пострадали от этого коронавируса. Я ему очень благодарен за то, что я понимаю, как врачи борются с этой заразой. Там тоже поднимался вопрос о возможности выздоровления, в том числе, благодаря переливанию донорской плазмы крови от тех, кто ранее поборол болезнь. С другой стороны, вакцина, насколько я понимаю, еще не выработана. И если будет выработана, то только к осени, или даже к зиме. Будем надеяться, что эта напасть будет каким-то образом преодолена», – говорит в интервью НСН Дмитрий Воденников.
СМИ: Режим самоизоляции будет продлен
Режим самоизоляции в России может быть продлен до окончания майских праздников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня.
Дмитрий Воденников: «Многие люди спорят, нужен ли карантин, в каких формах он должен быть введен. Я тоже иногда не вполне уверен, что это правильное решение, не знаю, что будет с людьми, которые потеряли работу. Повсюду закрываются малые предприятия, люди, которые вложили свои деньги, а кто-то заложил и квартиру, они прогорают. Но я не уверен, что этот карантин не будет еще большим бедствием, чем сам коронавирус. С другой стороны, во мне сейчас говорит обыватель. Мы все очень боимся, мы боимся потерять места, боимся потерять какой-то уровень нашей прежней жизни. Деньги тают, даже если они еще есть. Но, тем не менее, ты просто не знаешь, что тебя ждет завтра», – рассуждает он в эфире НСН.
У половины новых пациентов с коронавирусом в России не было симптомов заболевания
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил, что у 45,5% новых заболевших не было клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки в России было выявлено 5642 случая коронавируса.
Дмитрий Воденников: «Я не хочу выступать в роли Феклуши, если помните, у Островского в «Грозе» была такая религиозная особа, которая все время рассказывала сказки. Так вот, я не хочу рассказывать сказки, но у меня, честно говоря, тоже есть подозрение, что коронавирус я перенес на ногах, потому что меня и знобило, и было не очень хорошо. По-видимому, это была легкая форма. Или же это мне так кажется. Понятно, что идти и проверяться сейчас я не буду, потому что мы все на карантине, но очень надеюсь, что большинство людей перенесет это заболевание легко», – отмечает Дмитрий Воденников для НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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