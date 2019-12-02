Воденников поддержал холостяка, искавшего с плакатом жену на Красной площади

Дмитрий Воденников: «Понятно, что это – смешная новость. Что это – комическая история. Мы все знаем, что происходит с людьми, которые протестуют немного с другими плакатами. И это уже не смешная история. Но жест мужчины мне нравится. Хорошо бы, чтобы наша жизнь не была одинокой. Она бывает очень сложной, когда вы вдвоем, или когда вы в семье, и там 3-4 человека, а одиночество бывает прекрасным, но, все-таки, когда у тебя есть любовь, когда у тебя есть пространство дома, это очень хорошо. Пусть у мужчины ситуация с личной жизнью изменится!» - пожелал Дмитрий Воденников в эфире НСН.

