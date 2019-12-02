Воденников поддержал холостяка, искавшего с плакатом жену на Красной площади
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Реакция россиян на ситуацию в стране улучшилась
Реакция россиян на ситуацию в стране улучшилась. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. Каждый второй респондент заявил, что доволен своей жизнью. Уточняется, что оптимистично ситуацию в России воспринимают 57% опрошенных.
Дмитрий Воденников: «Мы часто живем в ситуации внутренней истерии, мы читаем новости, которые накрывают нас, как медный таз. Нам кажется, что все плохо и мы стоим на краю бездны. А, выясняется, что 57% россиян воспринимают ситуацию в стране оптимистично. Пусть этот процент поднимется до 60, потом до 70. Ну, 100 не будет никогда, но пусть в нашей стране будет хотя бы 80% людей, которые считают, что ситуация в России улучшается»,- сказал НСН Дмитрий Воденников.
Следственный комитет России впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Следственный комитет России впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО. С 2015 по 2018 год поступило почти 6,5 тысяч жалоб на насилие в тюрьмах, но было возбуждено только 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками учреждений.
Дмитрий Воденников: «Оказывается, не все так хорошо. Когда читаешь новости о людях, которые и так находятся в ситуации несвободы и зависимости от других людей, вдруг понимаешь, что эта ситуация не может тебя отпустить. Понятно, что в данном случае есть какие-то оговоры, но есть и ситуации, когда пенитенциарные служащие переступают определенную грань и удовлетворяют какие-то свои, не скажу садистские, но какие-то странные желания. Мне бы хотелось, чтобы в России это было бы минимально. Если имели место реальные истории унижений, пыток и насильственных действий в отношении заключенных, пусть количество уголовных дел вырастает со 148 до реального числа. Это должно быть прекращено. Или, по крайней мере, минимизировано», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Холостяк вышел на Красную площадь с плакатом «Ищу жену, хочу ласки и котлет»
В столице задержан москвич, который устроил одиночный пикет на Красной площади. На такой шаг его подтолкнули поиски жены. Мужчина подготовил плакат, с которым и появился на главной достопримечательности столицы. Растяжка в его руках гласила: «Надоели пельмени и обнимать подушку. Ищу жену, хочу ласки и котлет».
Дмитрий Воденников: «Понятно, что это – смешная новость. Что это – комическая история. Мы все знаем, что происходит с людьми, которые протестуют немного с другими плакатами. И это уже не смешная история. Но жест мужчины мне нравится. Хорошо бы, чтобы наша жизнь не была одинокой. Она бывает очень сложной, когда вы вдвоем, или когда вы в семье, и там 3-4 человека, а одиночество бывает прекрасным, но, все-таки, когда у тебя есть любовь, когда у тебя есть пространство дома, это очень хорошо. Пусть у мужчины ситуация с личной жизнью изменится!» - пожелал Дмитрий Воденников в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.