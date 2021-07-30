Воденников: Пенелопа Крус и Педро Альмодовар – прекрасная пара

Дмитрий Воденников: «Дивны Божие дела! Почему матрос, совершенно не понятно. Но в этом что-то ест романтическое: ветер странствий, какой-то шум моря. Корневщик – по видимому аппетиты растут, но они исключительно вегетарианские. Ну и конечно, аквариумист, на сколько я понимаю, это человек, который занимается аквариумами. По-видимому, много-много есть золотых рыбок у нас, много желаний и все эти рыбки живу в аквариумах, которые надо чистить», - предположил он.

