Воденников: Пенелопа Крус и Педро Альмодовар – прекрасная пара
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Названы самые необычные вакансии июля.
Матрос, аквариумист и корневщик (работник, который занимается мытьем и чисткой овощей) вошли в топ необычных вакансий в июле, показало исследование сервиса "Работа.ру".
Дмитрий Воденников: «Дивны Божие дела! Почему матрос, совершенно не понятно. Но в этом что-то ест романтическое: ветер странствий, какой-то шум моря. Корневщик – по видимому аппетиты растут, но они исключительно вегетарианские. Ну и конечно, аквариумист, на сколько я понимаю, это человек, который занимается аквариумами. По-видимому, много-много есть золотых рыбок у нас, много желаний и все эти рыбки живу в аквариумах, которые надо чистить», - предположил он.
Глеб Самойлов против канонизации Мамонова
«Никогда, ни в коем случае!!! Это убьёт всё, в том числе надежду на память и интерес в новых поколениях, разрушит его гениальную противоречивость. Не закапывайте его для будущего. Иначе — забвение», - написал в своих соцсетях Самойлов.
Дмитрий Воденников: «Глеб Самойлов – потрясающий, удивительный, мне он очень нравится. Но то, что он говорит, по меньшей мере, смешно и забавно и странно. Все, что заслуживает будущего никогда не провалиться в щель забвения», - добавил эссеист.
Пенелопа Крус сыграла в фильме Альмодовара о материнстве
Вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли. В ленте рассказывается о двух женщинах, познакомившихся в роддоме. Обе не планировали беременность.
Дмитрий Воденников: «Я очень люблю этого режиссера. Пенелопа Крус – невероятная красавица! Но все что делает этот режиссер, это всегда бурлеск, это всегда странная история о почти чудовищах, которые очень красивые, они говорят здорово и двигаются удивительно, там всегда полу-африканские страсти. Все-таки это очень хорошая пара - Пенелопа Крус и Альмодовар», - резюмировал поэт Радиоточке НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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