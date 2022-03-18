Воденников: Отключение соцсетей – репетиция настоящих событий

Дмитрий Воденников: «Люди, которые склонны к алкоголизму или уже являются алкоголиками, очень любят одну фразу. Они говорят, что я не алкоголик, я пьяница. Им кажется, что они так что-то объясняют. Им кажется, что пьяница звучит как-то "по-Достоевскому". Но это не так. Надо посмотреть правде в глаза, и сказать, что никакой ты не пьяница, а самый настоящий тривиальный алкоголик. Иногда и мне кажется, что надо еще что-то выпить. Но это же очень здорово, что теперь я знаю, что надо остановиться, потому что именно это является основной границей, после которой начинаются проблемы», - резюмировал он.

