Воденников: Отключение соцсетей – репетиция настоящих событий
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке
В этом году, 31 марта, исполнится 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Его стихотворная сказка "Айболит" впервые была опубликована в 1929 году.
Дмитрий Воденников: «Я собираю граффити и в Москве, и в Санкт-Петербурге, во Флоренции, в Париже. Но нигде нет таких потрясающих рисунков, потрясающих идей, как в Петербурге. Петербург вообще отдельный город, и по-моему, это очень здорово и очень сильно, что ко дню рождения Чуковского такая история придумана», - сказал эссеист.
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе. С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран.
Дмитрий Воденников: «Когда накрылся для России Facebook, когда для всех, включая Ольгу Бузову, накрылся Instagram, я говорил, что это как будто репетиция настоящих событий. Все эти сети, может быть, не стоят того значения, которое мы в них вкладываем. Но зато мы можем посмотреть, как мы будем соскальзывать в темноту, как нас будут чего-то лишать. Это интересно и достаточно безопасно, почему бы нам на это не посмотреть?» - предложил собеседник.
Нарколог обозначил "границы алкоголизма". "Основная граница алкоголизма – это потеря количественного контроля
Проблемы начинаются, если человек выпивает алкоголь и не может остановиться, пока не напьется. Ситуационная потеря количественного контроля означает, что человека не может остановить даже то, что ему на следующий день нужно идти на работу или надо сделать какие-то дела", – объяснил главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.
Дмитрий Воденников: «Люди, которые склонны к алкоголизму или уже являются алкоголиками, очень любят одну фразу. Они говорят, что я не алкоголик, я пьяница. Им кажется, что они так что-то объясняют. Им кажется, что пьяница звучит как-то "по-Достоевскому". Но это не так. Надо посмотреть правде в глаза, и сказать, что никакой ты не пьяница, а самый настоящий тривиальный алкоголик. Иногда и мне кажется, что надо еще что-то выпить. Но это же очень здорово, что теперь я знаю, что надо остановиться, потому что именно это является основной границей, после которой начинаются проблемы», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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