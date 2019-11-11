Воденников: Оказывается, мы, россияне, не так уж много пьем
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Следом расположились Австрия и Франция. Россия оказалась на седьмой позиции рейтинга.
Дмитрий Воденников: «То есть, иными словами, получается, что мы не являемся самой пьющей страной мира. Несмотря на традиционно утвердившуюся за нами репутацию, которую, надо сказать, мы сами поддерживаем и очень любим на нее ссылаться, и, мне кажется, даже гордимся ей, оказывается, мы уступаем Литве, Австрии, Франции и другим странам. Я поздравляю россиян с тем, что мы, оказывается, не так уж много пьем»,- отметил Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам
Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам, а четверть граждан считают необходимым наличие двойного аккаунта, чтобы следить за поведением несовершеннолетних в интернете. 17% опрошенных заявили, что дети вообще не должны использовать технические устройства.
Дмитрий Воденников: «Я, на самом деле, понимаю родителей, которые хотят таким образом контролировать поведение своих детей. Знаете, иногда я даже сам жалею, что у меня нет двойного аккаунта, например, в «Фейсбуке». Но если у нас, в нашей взрослой жизни, это, все-таки, наши взрослые игра, обременительные и скучные, то в жизни детей – это вещь, за которую ты отвечаешь. Ты отвечаешь за их безопасность, ты отвечаешь за то, чтобы они не влезли, ни дай бог, в какое-нибудь «Новое величие», или чтобы детям не поступали какие-то странные приглашения куда-то (это тоже необходимо отслеживать). 17%, которые заявили, что дети вообще не должны использовать никакие технические средства, наверное, не совсем правы, но родителей, которые завели двойной аккаунт, я поддерживаю», - признался он НСН.
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США начали продавать водку из воздуха и воды. При изготовлении напитка используются принципы, схожие с фотосинтезом растений.
Дмитрий Воденников: «Я сейчас читаю одну книгу, которая посвящена будущему. И там описываются технологии, которые изменят нашу жизнь настолько, что мы, живущие сейчас, в 2019 году, пока просто не представляем, как будем существовать в этом мире через несколько лет. И, конечно, водка, сделанная из воздуха и воды по принципам, схожим с принципами фотосинтеза – это, как раз, и есть то самое будущее. Помните, как говорил Некрасов? Жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Он говорил об этом иронично. Но, с другой стороны, это очень интересно, в какое время мы живем, как мы живем, и как меняется мир. И эта водка, конечно, в своем роде – это будущее», - подчеркнул Дмитрий Воденников в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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