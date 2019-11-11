Воденников: Оказывается, мы, россияне, не так уж много пьем

11 ноября 201920:00

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира

Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Следом расположились Австрия и Франция. Россия оказалась на седьмой позиции рейтинга.

Дмитрий Воденников: «То есть, иными словами, получается, что мы не являемся самой пьющей страной мира. Несмотря на традиционно утвердившуюся за нами репутацию, которую, надо сказать, мы сами поддерживаем и очень любим на нее ссылаться, и, мне кажется, даже гордимся ей, оказывается, мы уступаем Литве, Австрии, Франции и другим странам. Я поздравляю россиян с тем, что мы, оказывается, не так уж много пьем»,- отметил Дмитрий Воденников в беседе с НСН

2

Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам

Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам, а четверть граждан считают необходимым наличие двойного аккаунта, чтобы следить за поведением несовершеннолетних в интернете. 17% опрошенных заявили, что дети вообще не должны использовать технические устройства.

Дмитрий Воденников: «Я, на самом деле, понимаю родителей, которые хотят таким образом контролировать поведение своих детей. Знаете, иногда я даже сам жалею, что у меня нет двойного аккаунта, например, в «Фейсбуке». Но если у нас, в нашей взрослой жизни, это, все-таки, наши взрослые игра, обременительные и скучные, то в жизни детей – это вещь, за которую ты отвечаешь. Ты отвечаешь за их безопасность, ты отвечаешь за то, чтобы они не влезли, ни дай бог, в какое-нибудь «Новое величие», или чтобы детям не поступали какие-то странные приглашения куда-то (это тоже необходимо отслеживать). 17%, которые заявили, что дети вообще не должны использовать никакие технические средства, наверное, не совсем правы, но родителей, которые завели двойной аккаунт, я поддерживаю», - признался он НСН

3

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США начали продавать водку из воздуха и воды. При изготовлении напитка используются принципы, схожие с фотосинтезом растений.

Дмитрий Воденников: «Я сейчас читаю одну книгу, которая посвящена будущему. И там описываются технологии, которые изменят нашу жизнь настолько, что мы, живущие сейчас, в 2019 году, пока просто не представляем, как будем существовать в этом мире через несколько лет. И, конечно, водка, сделанная из воздуха и воды по принципам, схожим с принципами фотосинтеза – это, как раз, и есть то самое будущее. Помните, как говорил Некрасов? Жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Он говорил об этом иронично. Но, с другой стороны, это очень интересно, в какое время мы живем, как мы живем, и как меняется мир. И эта водка, конечно, в своем роде – это будущее», - подчеркнул Дмитрий Воденников в эфире НСН

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Дмитрий ВоденниковАвторские Новости