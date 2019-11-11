Воденников: Оказывается, мы, россияне, не так уж много пьем

Дмитрий Воденников: «Я сейчас читаю одну книгу, которая посвящена будущему. И там описываются технологии, которые изменят нашу жизнь настолько, что мы, живущие сейчас, в 2019 году, пока просто не представляем, как будем существовать в этом мире через несколько лет. И, конечно, водка, сделанная из воздуха и воды по принципам, схожим с принципами фотосинтеза – это, как раз, и есть то самое будущее. Помните, как говорил Некрасов? Жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Он говорил об этом иронично. Но, с другой стороны, это очень интересно, в какое время мы живем, как мы живем, и как меняется мир. И эта водка, конечно, в своем роде – это будущее», - подчеркнул Дмитрий Воденников в эфире НСН.

