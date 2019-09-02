Воденников: Очень хочется верить, что наше лето становится длинней

Дмитрий Воденников: «Иными словами, мы с вами живем в периоде, когда ледники тают, когда увеличивается лето. И мне очень хочется верить. Хотя, я знаю, что это грозит катастрофами, но очень хотелось бы жить не в этой постоянной зиме. Я не знаю, что еще говорил Вильфанд, хотя, он специалист и ему можно доверять, но мне кажется, что в России зима длится и длится, конца и края ей нет», - отметил он в разговоре с НСН.

