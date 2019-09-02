Воденников: Очень хочется верить, что наше лето становится длинней
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев. Об этом рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Дмитрий Воденников: «Я всегда с большим подозрением отношусь ко всем предложениям взять кредит, которые поступают мне от разных банков. У меня тоже были тяжелые моменты, и никто из нас не знает, что произойдет завтра, поэтому я не зарекаюсь. Но брать большие деньги всегда очень опасно, потому, что мы легкомысленны. А время тикает, и есть большая опасность влезть в серьезные долги. А вы же знаете, что нет ничего хуже, чем быть должником», - подчеркнул Дмитрий Воденников, общаясь с НСН.
Холодный период года в России сокращается
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холодный период года сокращается. По его словам, из-за глобального потепления уменьшается отрезок времени между периодом, когда температура переходит к отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Дмитрий Воденников: «Иными словами, мы с вами живем в периоде, когда ледники тают, когда увеличивается лето. И мне очень хочется верить. Хотя, я знаю, что это грозит катастрофами, но очень хотелось бы жить не в этой постоянной зиме. Я не знаю, что еще говорил Вильфанд, хотя, он специалист и ему можно доверять, но мне кажется, что в России зима длится и длится, конца и края ей нет», - отметил он в разговоре с НСН.
Учёные выяснили, почему мужчинам бесполезно затевать спор с женщинами
Учёные выяснили, почему мужчинам бесполезно затевать спор с женщинами. Исследователи из Швеции установили, что представительницы прекрасной половины человечества лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора. Кроме того, женщины имеют преимущество ещё и потому, что у них сильнее развита эпизодическая память, которая помогает с точностью запоминать события разной давности.
Дмитрий Воденников: «Я очень люблю читать книги про эволюцию, из которых известно, что когда мужчины уходили на охоту, календарем ведали женщины. Мужчина, собственно говоря, понимал, что солнце встало – пора идти на охоту, листья пожелтели (если они, конечно, тогда желтели) – значит наступила осень. А женщины были более внимательны к другим деталям. И, мне кажется, это отложилось на генном уровне и теперь женщины действительно лучше запоминают даты и события разной давности», - рассказал он НСН.
Елизавета II пошутила над американскими туристами, которые её не узнали
Королева Великобритании Елизавета II пошутила над американскими туристами, которые её не узнали. Когда королева прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного охранника, к ней подошли американские туристы и поинтересовались, местная ли она. Елизавета дала утвердительный ответ. Тогда неугомонные путешественники умудрились спросить у неё, встречалась ли она когда-нибудь с королевой. Елизавета ответила, что лично она с королевой не встречалась, затем указала на охранника и сказала «А вот этот полисмен встречался».
Дмитрий Воденников: «Неугомонные туристы – это, конечно, отдельная история. Зачем они подошли к даме и, тем более, зачем начали спрашивать, встречалась ли она с королевой – я не знаю. Но туристы – они такие. Простим их за это», - предложил Дмитрий Воденников в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.