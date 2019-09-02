Воденников: Очень хочется верить, что наше лето становится длинней

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев

Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев. Об этом рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Дмитрий Воденников: «Я всегда с большим подозрением отношусь ко всем предложениям взять кредит, которые поступают мне от разных банков. У меня тоже были тяжелые моменты, и никто из нас не знает, что произойдет завтра, поэтому я не зарекаюсь. Но брать большие деньги всегда очень опасно, потому, что мы легкомысленны. А время тикает, и есть большая опасность влезть в серьезные долги. А вы же знаете, что нет ничего хуже, чем быть должником», - подчеркнул Дмитрий Воденников, общаясь с НСН

2

Холодный период года в России сокращается

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холодный период года сокращается. По его словам, из-за глобального потепления уменьшается отрезок времени между периодом, когда температура переходит к отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.

Дмитрий Воденников: «Иными словами, мы с вами живем в периоде, когда ледники тают, когда увеличивается лето. И мне очень хочется верить. Хотя, я знаю, что это грозит катастрофами, но очень хотелось бы жить не в этой постоянной зиме. Я не знаю, что еще говорил Вильфанд, хотя, он специалист и ему можно доверять, но мне кажется, что в России зима длится и длится, конца и края ей нет», - отметил он в разговоре с НСН

3

Учёные выяснили, почему мужчинам бесполезно затевать спор с женщинами

Учёные выяснили, почему мужчинам бесполезно затевать спор с женщинами. Исследователи из Швеции установили, что представительницы прекрасной половины человечества лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора. Кроме того, женщины имеют преимущество ещё и потому, что у них сильнее развита эпизодическая память, которая помогает с точностью запоминать события разной давности.

Дмитрий Воденников: «Я очень люблю читать книги про эволюцию, из которых известно, что когда мужчины уходили на охоту, календарем ведали женщины. Мужчина, собственно говоря, понимал, что солнце встало – пора идти на охоту, листья пожелтели (если они, конечно, тогда желтели) – значит наступила осень. А женщины были более внимательны к другим деталям. И, мне кажется, это отложилось на генном уровне и теперь женщины действительно лучше запоминают даты и события разной давности», -  рассказал он НСН.

4

Елизавета II пошутила над американскими туристами, которые её не узнали

Королева Великобритании Елизавета II пошутила над американскими туристами, которые её не узнали. Когда королева прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного охранника, к ней подошли американские туристы и поинтересовались, местная ли она. Елизавета дала утвердительный ответ. Тогда неугомонные путешественники умудрились спросить у неё, встречалась ли она когда-нибудь с королевой. Елизавета ответила, что лично она с королевой не встречалась, затем указала на охранника и сказала «А вот этот полисмен встречался».

Дмитрий Воденников: «Неугомонные туристы – это, конечно, отдельная история. Зачем они подошли к даме и, тем более, зачем начали спрашивать, встречалась ли она с королевой – я не знаю. Но туристы – они такие. Простим их за это», - предложил Дмитрий Воденников в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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