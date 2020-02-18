Воденников о ВОВ: Чем больше знаешь, тем труднее спать, но легче жить

Дмитрий Воденников: «Фильм про ВИЧ действительно помогает понять, что там очень много проблем. И, тем не менее, смотреть такие вещи нужно, потому что и проверится легко, а самое главное думать о том, как предохраняться. И если, не дай бог, вы заболели, что вам делать, чтобы вылечиться», – делится он с НСН.

