Воденников о ВОВ: Чем больше знаешь, тем труднее спать, но легче жить
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Милонов предложил запретить аборты на конституционном уровне
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции РФ запрет на аборты. Он подчеркнул, что считает это нравственным долгом.
Дмитрий Воденников: «Теперь, насколько я понимаю, очень много есть советчиков, что делать в нынешней Конституции. Не знаю, чем все это кончится. Мне кажется, что Виталий Милонов давно превратился во фрика, и все его предложения носят именно такой характер», – выражает своем мнение Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
Россияне хотят сдружиться с Западом
Почти 80 процентов россиян хотят, чтобы Россия и Запад подружились. Согласно опросу «Левада-центра», только 16 процентов наших соотечественников воспринимают западные страны как соперников.
Дмитрий Воденников: «Нас так долго ссорили, разводили, столько было людей, которые радовались тому, что мы не Запад, что мы не Европа. Столько же тихо пищали, что Россия – это Европа. И вот теперь, наконец, большинство хочет, чтобы мы были вместе. По-моему это единственный вариант, который у нас есть», – отмечает он для читателей НСН.
Фильм Дудя про ВИЧ спровоцировал рост сдавших тест на вирус
Фильм Юрия Дудя про ВИЧ спровоцировал рост интереса россиян к этой теме. После выхода фильма кратно увеличилось число граждан, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека.
Дмитрий Воденников: «Фильм про ВИЧ действительно помогает понять, что там очень много проблем. И, тем не менее, смотреть такие вещи нужно, потому что и проверится легко, а самое главное думать о том, как предохраняться. И если, не дай бог, вы заболели, что вам делать, чтобы вылечиться», – делится он с НСН.
Большинство россиян верят в доброту окружающих
Большинство наших соотечественников считают, что их окружают добрые люди. Чаще так считают россияне в возрасте от 18-ти до 24-х лет, а также люди старше 60-ти лет. Об этом пишет ВЦИОМ.
Дмитрий Воденников: «Как интересно, получается, что все среднезрелые люди являются более человеконенавидящими. Что ж, похоже на правду. Но очень круто, что молодежь считает иначе», – комментирует он для НСН.
Музей обороны и блокады Ленинграда расширил свою площадь
Музей обороны и блокады Ленинграда получил дополнительные помещения в Петербурге. Там планируется создать экспозицию, посвященную Ленинградской битве.
Дмитрий Воденников: «Чем больше мы будем знать про эту трагедию, тем с большим уважением или презрением мы будем относиться к тем людям, которые сделали хорошее, и, соответственно, к тем, кто сделал недопустимые вещи. Чем больше знаешь, тем труднее спать, но легче жить», – говорит Дмитрий Воденников в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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