Воденников – о России и Украине: Пришло время собирать камни

Дмитрий Воденников: «Знаете, я тоже обратил внимание на то, что сейчас очень многие люди сидят в соцсетях. Я, например, просыпаюсь с утра и сразу беру телефон, начинаю что-то лайкать или писать комментарии. Один мой товарищ мне все время говорит: «Слушай, ну почитай уже книгу!». А я читаю книги, они мне нужны! Но вот странно: в мой жизни все больше и больше интернета. Все больше в мой жизни «мне нравится». Мы вообще все узнаем из интернета. Но я никогда не знал так много, как сейчас. Раньше для того, чтобы получить какую-то информацию, нужно было пойти в библиотеку, брать несколько книг. А сейчас достаточно в поисковике набрать какое-то словосочетание и на тебя вывалится то, о существовании чего ты даже не предполагал», - констатировал Дмитрий Воденников в разговоре с НСН.

