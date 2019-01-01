Воденников – о России и Украине: Пришло время собирать камни
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время. При этом автор инициативы Виталий Милонов добавил, что данный вопрос не должен переходить в сферу популизма и его надо обсуждать с профессиональным сообществом, чтобы добиться реального повышения эффективности работы людей.
Дмитрий Воденников: «Я не очень понимаю, зачем нужно сокращать рабочую неделю именно зимой. Наверное, из-за того, что на улицах быстро темнеет. Но зимнее время, особенно время до Нового года – это всегда ожидание праздника. И когда все темнеет, зажигаются фонари, в этом есть ощущение, что впереди все будет в мишуре, в игре. На самом деле, не вижу смысла сокращать рабочую неделю, то есть, если сокращать ее в течение всего года – возможно, а зимнее время, мне кажется, этого не заслуживает», - отметил поэт и эссеист Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
Большинство россиян не интересовались выборами на Украине
Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно. Почти треть опрошенных отдали предпочтение победителю выборов шоумену Владимиру Зеленскому. За действующего президента Украины Петра Порошенко «болело» только 2% россиян.
Дмитрий Воденников: «Моя лента в «Фейсбуке», конечно, сильно кипела. Я, по большому счету, особо не зная Владимира Зеленского, рад, что его выбрала Украина. Мне не сильно понравилось его недавнее выступление по отношении к России, но, с другой стороны, я понимаю, почему эта риторика имеет место быть. Но, я уже неоднократно говорил, чтобы наши страны помирились. Как известно, есть время разбрасывать камни, и есть время их собирать. Давайте уже их собирать. И, возвращаясь к тому, что 67% россиян не интересовалось особенно ходом выборов на Украине, это, может быть даже хорошо. Когда уходит какая-то истеричность в подглядывании за соседом, может быть это первая ласточка того, что отношения могут наладиться», - отметил он в эфире НСН.
В Британии хотят запретить детям до 18 лет ставить лайки
Британское ведомство по защите персональных данных хочет запретить детям до 18 лет ставить лайки в социальных сетях. По мнению представителей ведомства, кнопка «Мне нравится» – это инструмент манипуляции, призванный заставить ребенка проводить в социальной сети больше времени.
Дмитрий Воденников: «Знаете, я тоже обратил внимание на то, что сейчас очень многие люди сидят в соцсетях. Я, например, просыпаюсь с утра и сразу беру телефон, начинаю что-то лайкать или писать комментарии. Один мой товарищ мне все время говорит: «Слушай, ну почитай уже книгу!». А я читаю книги, они мне нужны! Но вот странно: в мой жизни все больше и больше интернета. Все больше в мой жизни «мне нравится». Мы вообще все узнаем из интернета. Но я никогда не знал так много, как сейчас. Раньше для того, чтобы получить какую-то информацию, нужно было пойти в библиотеку, брать несколько книг. А сейчас достаточно в поисковике набрать какое-то словосочетание и на тебя вывалится то, о существовании чего ты даже не предполагал», - констатировал Дмитрий Воденников в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.