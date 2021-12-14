Воденников ждет новые сюрпризы от коронавируса

Дмитрий Воденников: «Я бы с большим удовольствием посмотрел этот сериал, если бы он не скатывался в особый комизм или в особую «чернуху», если бы он действительно был бы по мотивам реальных историй. Курьеры за последние два года стали действующими лицами нашего городского ландшафта. И мне было бы интересно посмотреть на этих мальчиков и девочек разной национальности, которые ведут очень трудную жизнь. Они все время куда-то спешат, они все время ступают в контакт с людьми», - поделился он.



