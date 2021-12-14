Воденников ждет новые сюрпризы от коронавируса
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Многие заразившиеся "омикроном" россияне были вакцинированы
Одиннадцать из 16 россиян, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, были вакцинированы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Дмитрий Воденников: «Я думаю, что нам еще предстоит увидеть, услышать и поучаствовать во многих сюрпризах, которые нам преподнесет коронавирус. Но я заметил, что волна особой паники спала, не уверен, что это хорошо. Я обратил внимание, что люди стали достаточно легкомысленно носить маски», - отметил поэт.
В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха
В Липецке в рамках программы капремонта многоквартирных домов смонтировали первый лифт с функцией обеззараживания воздуха. для борьбы с COVID-19 власти региона планируют установить такие же лифты и в других домах региона, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Дмитрий Воденников: «Я представляю, как дорого стоит этот лифт. Я понимаю, что сейчас брошены все средства на борьбу с коронавирусом. Но мне кажется, что лифт - это не самое важное место. Мне не очень нравится эта идея, потому что деньги утекают и непонятно, что будет происходить с ними дальше», - добавил собеседник НСН.
В России снимут сериал о жизни и работе курьеров
Принадлежащий компании МТС видеосервис Kion совместно с Ozon снимет сериал о жизни курьеров. Представители Ozon уточнили, что пока компания будет выступать в качестве источника информации, истории курьеров впоследствии станут основой сценария.
Дмитрий Воденников: «Я бы с большим удовольствием посмотрел этот сериал, если бы он не скатывался в особый комизм или в особую «чернуху», если бы он действительно был бы по мотивам реальных историй. Курьеры за последние два года стали действующими лицами нашего городского ландшафта. И мне было бы интересно посмотреть на этих мальчиков и девочек разной национальности, которые ведут очень трудную жизнь. Они все время куда-то спешат, они все время ступают в контакт с людьми», - поделился он.
Мишустин существенно увеличил финансирование бюджетников
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда более 12,2 миллиарда рублей на повышение заработной платы врачам, учителям, научным работникам и работникам культуры, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Дмитрий Воденников: «Это очень правильная мысль. Врачи – настоящие герои, учителя всегда немножко находились в тени, научные работники тем более, что уж говорить о работниках культуры. И мне нравится, что такая инициатива была одобрена председателем правительства», - резюмировал поэт.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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