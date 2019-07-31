Воденников: Без истерики - многое в природе, в том числе пожары, от нас не зависит

Дмитрий Воденников: «Я много читаю по поводу этих пожаров в сети, поскольку это очень злободневная тема. И, кстати, несколько раз мне встречались утверждения разных людей о том, что такие пожары возникают чуть ли не каждый год и, по большому счету, справиться с ними никак невозможно. И это утверждения не просто каких-то комментарии кликушиствующих пользователей, а материалы серьезных журналистов. Очень многие из них писали, что эти вещи неконтролируемы, и сделать с ними человек, по большому счету, ничего не может. Точно также, как человек ничего не сможет сделать, если вдруг выяснится, что к Земле летит огромный метеорит. Поэтому, мне кажется, надо прекратить истерику и понять, что есть вещи, которые от нас никак не зависят», - заявил НСН Дмитрий Воденников.

