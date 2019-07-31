Воденников: Без истерики - многое в природе, в том числе пожары, от нас не зависит
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Общая площадь горящего леса в Сибири превысила 3 миллиона гектаров
Тушить лесные пожары в Красноярском крае начала авиация МЧС. Общая площадь горящего леса в Сибири превысила 3 миллиона гектаров. Международные эксперты не исключают, что последствия этих пожаров для экологии Земли будут катастрофическими.
Дмитрий Воденников: «Я много читаю по поводу этих пожаров в сети, поскольку это очень злободневная тема. И, кстати, несколько раз мне встречались утверждения разных людей о том, что такие пожары возникают чуть ли не каждый год и, по большому счету, справиться с ними никак невозможно. И это утверждения не просто каких-то комментарии кликушиствующих пользователей, а материалы серьезных журналистов. Очень многие из них писали, что эти вещи неконтролируемы, и сделать с ними человек, по большому счету, ничего не может. Точно также, как человек ничего не сможет сделать, если вдруг выяснится, что к Земле летит огромный метеорит. Поэтому, мне кажется, надо прекратить истерику и понять, что есть вещи, которые от нас никак не зависят», - заявил НСН Дмитрий Воденников.
В Совете Федерации не исключили введения уголовной ответственности за домашнее насилие
В Совете Федерации не исключили введения уголовной ответственности за домашнее насилие. Поводом стало решение Европейского суда по правам человека по делу Валерии Володиной: суд впервые обязал Россию выплатить ей €26 тыс. в качестве компенсации. В 2015 году Володина решила расстаться со своим сожителем, после чего он стал агрессивно себя вести, преследовать, избивать ее и угрожать убийством, если она не согласится к нему вернуться. Девушка жаловалась в полицию, но в МВД заводить уголовное дело о насилии или угрозах не стали из-за «отсутствия состава преступления».
Дмитрий Воденников: «Я ничего не знаю о Валерии Володиной, но мне в связи с этой новостью вспомнилась недавнее событие, когда три дочери убили собственного отца. Убили именно из-за постоянного насилия, причем, насилия не в смысле побоев, а, насколько я понимаю, насилия сексуального порядка. Получается что, ребенок… Не только ребенок, получается, что все мы никак не защищены от произвола домашних тиранов. Поэтому, мне кажется, что если за домашнее насилие будет введена уголовная ответственность, это поможет решить многие проблемы», - отметил он в беседе с НСН.
Опубликована статистика самых частых интернет-запросов российских зрителей о вселенной «Гарри Поттера»
Опубликована статистика самых частых интернет-запросов российских зрителей о вселенной «Гарри Поттера». Выяснилось, что россияне чаще всего интересуются заклинанием против дементоров, местом жительства заглавного героя и именем актера, сыгравшего Северуса Снейпа.
Дмитрий Воденников: «Честно говоря, не знаю, почему российские пользователи интересуются местом жителей заглавного героя, но заклинание дементоров – это вещь серьезная, я присоединяюсь к тем, кому это заклинание интересно. Мы же понимаем, что дементоры – это образ, метафора. Это – символ того, что нам бывает страшно. И я бы тоже очень хотел заклинание, которое помогает в таких случаях», - признался Дмитрий Воденников в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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