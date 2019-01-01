Воденников: В стебе над действительностью не нужно путать берега

Дмитрий Воденников: «Это очень печальный день потому, что я люблю Грузию. Мне, конечно, очень не понравилось то, что там произошло, но я понимаю, что страдаем больше всего из-за этого мы: и грузинский народ, и российский народ. У меня в Грузии много знакомых, есть один замечательный друг, который живет в Тбилиси, и, скорее всего, я еще долго его не увижу. Но, с другой стороны, я понимаю, почему Россия отреагировала именно таким образом. Ну правда, так, как поступили эти взбесившиеся толпы, поступать, мне кажется, нельзя», - заявил НСН Дмитрий Воденников.

