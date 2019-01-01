Воденников: В стебе над действительностью не нужно путать берега
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу в этот понедельник, 8 июля.
Дмитрий Воденников: «Это очень печальный день потому, что я люблю Грузию. Мне, конечно, очень не понравилось то, что там произошло, но я понимаю, что страдаем больше всего из-за этого мы: и грузинский народ, и российский народ. У меня в Грузии много знакомых, есть один замечательный друг, который живет в Тбилиси, и, скорее всего, я еще долго его не увижу. Но, с другой стороны, я понимаю, почему Россия отреагировала именно таким образом. Ну правда, так, как поступили эти взбесившиеся толпы, поступать, мне кажется, нельзя», - заявил НСН Дмитрий Воденников.
Составлен рейтинг лучших городов для знакомства с Россией
Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов, с которого иностранцам стоит начинать знакомство с Россией. Москва расположилась на втором месте. Замыкает тройку Казань.
Дмитрий Воденников: «Казань – один из самых красивых городов, которые я только видел. Там меня поразила эта странная смесь чего-то татарского со среднерусским. Что же касается Петербурга, ну что делать. Петербург у нас, как известно – окно в Европу. Идут годы и даже века, но ничего не меняется», - заметил он, общаясь с НСН.
Аниматоры показали «российскую версию» заставки» «Симпсонов»
Аниматоры показали российскую версию знаменитой «диванной» заставки «Симпсонов». Минутный ролик повторяет начало известного мультсериала, но в нём глава семейства работает охранником на заводе и крадёт оттуда лампу, сын обворовывает школьников, дочь играет на саксофоне в метро, а мать ругается на продавщицу матом.
Дмитрий Воденников: «Показательно, как воспринимается теми же аниматорами жизнь в России. А ведь, на самом деле, все не так. Сын, конечно, может иногда обворовывать школьников, но, думаю, у нас это случается не чаще, чем в Америке. Дочь играет на саксофоне в метро? Согласен, такое может быть. Но, в целом, хочу сказать: дорогие аниматоры, мне нравится, что вы стебетесь над нашей действительностью (я сам иногда делаю то же самое), но давайте вы будете соблюдать какие-то достоверные берега», - призвал он в эфире НСН.
Миллионер ищет компаньона для посещения музыкальных фестивалей
Миллионер, имя которого не называется, ищет компаньона для посещения музыкальных фестивалей. По данным сайта, мужчина заплатит кандидату пять тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей) за концерт. В обязанности попутчика войдет установка палатки, закупка необходимых вещей для кемпинга и организация «незабываемых ощущений».
Дмитрий Воденников: «В предыдущей новости я говорил про «Симсонов». Если помните, в этом мультсериале был второстепенный персонаж – миллионер. Он был старый, страшный, с огромным носом и ужасно худой. Такое ощущение, что именно этот миллионер, наконец, собрался на концерт», - предположил Дмитрий Воденников в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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