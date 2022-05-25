Воденников: Эссеисты становятся самыми влиятельными людьми мира
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира
57-летняя американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира 2022 года по версии журнала Time. В список самых влиятельных артистов 2022 года по версии Time также вошли Зои Кравиц, Эндрю Гарфилд, Пит Дэвидсон, Аманда Сейфрид, Ченнинг Татум, Мила Кунис и многие другие звезды.
Дмитрий Воденников: «Вот это новость! Я всегда говорил, что если ты эссеист, то тебя ждёт, возможно, большая карьера. Мы же помним, что героиня сериала «Секс в большом городе», которую играет Сара Джессика Паркер, является эссеистом. Она пишет колонки, на этом строит вся её линия. И оказывается, ты можешь стать самым влиятельным человеком мира - 2022. В общем, не отчаивайтесь, дорогие эссеисты, всё у вас впереди», - сказал эссеист.
Диетолог назвала три ингредиента идеального завтрака
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала об основах правильного завтрака. По мнению специалиста, правильное питание — достаточно гибкая система, которая допускает разные сочетания продуктов. Полезный завтрак обязательно должен содержать три ингредиента:Продукты со сложными углеводами в составе (каша, цельнозерновые макароны или цельнозерновой хлеб). Полноценный белок (молочные продукты: творог, йогурт, сыр, яйца либо рыбу, мясо или птицу). Продукты с высоким содержанием витаминов, минералов, пищевых волокон (овощи, фрукты, ягоды).
Дмитрий Воденников: «Получается, что наши бабушки, которых мы всегда осмеивали, кормили нас совершенно правильным завтраком. Они давали нам кашу, всегда прибавляли туда хлеб. Правда, он был, конечно, не цельнозерновой, но тем не менее, и обязательно ставили нам, в советские времена, стакан кефира», - отметил собеседник.
В России резко вырос импорт кнопочных телефонов
Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года выросли на 43 процента. Так, в страну ввезли 3,5 миллиона таких устройств, что сопоставимо с показателем 2017 года. В свою очередь, поставки смартфонов упали на 14 процентов — до 6,8 миллиона.
Дмитрий Воденников: «Меня эта новость, честно говоря, удивляет, потому что странно, мы что хотим вернуться в прошлое, когда у нас у всех были кнопочный телефон? Я, надо сказать, купил даже два таких телефона. Но я купил, потому что я понял, что вот эта система прослушивания треков, которые есть в Айфоне, меня не устраивает. Во-первых, очень быстро садится батарея, а во-вторых, сильно забивается память, и поэтому я специально купил кнопочный телефон. Закачал все треки и хожу, слушаю как плеер», - поделился он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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