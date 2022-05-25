Воденников: Эссеисты становятся самыми влиятельными людьми мира

Дмитрий Воденников: «Меня эта новость, честно говоря, удивляет, потому что странно, мы что хотим вернуться в прошлое, когда у нас у всех были кнопочный телефон? Я, надо сказать, купил даже два таких телефона. Но я купил, потому что я понял, что вот эта система прослушивания треков, которые есть в Айфоне, меня не устраивает. Во-первых, очень быстро садится батарея, а во-вторых, сильно забивается память, и поэтому я специально купил кнопочный телефон. Закачал все треки и хожу, слушаю как плеер», - поделился он.

