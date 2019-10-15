Воденников: Если Европа думает, что Россия всесильна, я горжусь своей страной
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей
В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей. Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района оштрафовал на 200 000 руб. издательский дом «Момент истины», главный редактор издания Евгений Гнеушев оштрафован на 60 000 руб.
Дмитрий Воденников: «Жалко, что здесь не говорится о том, какая конкретно была фейковая новость. Вот это интересно. Может быть, в конце концов, ты высказываешь свою точку зрения (пусть даже вздорную, но это твоя точка зрения!), а ее хотят подвести под статью о фейковых новостях. Мне бы хотелось, чтобы все это было очень четко прописано. У нас и так хватает людей, которые хотят наше право на свободу слова (я уж не говорю о свободе мысли) ограничить, и это – дурной путь. С другой стороны, я против засилья «трольства» и фейков. Их стало слишком много. Мне кажется, с этим нужно разбираться, но разумно и цивилизовано», - подчеркнул Дмитрий Воденников, общаясь с НСН.
Милонов предложил оградить россиян от фильмов и игр, в которых искажается история страны
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оградить россиян от фильмов и компьютерных игр, в которых искажается история России и Второй мировой войны. Соответствующее обращение он направил министру культуры Владимиру Мединскому.
Дмитрий Воденников: «Я уже неоднократно говорил о том, что попытки накрыть кого бы то ни было стеклянным колпаком (а уж тем более, когда речь идет о целой стране), не может привести ни к чему хорошему. Я чувствую, что у меня над головой находится какой-то неопознанный летающий объект, немножко присматриваюсь и вдруг понимаю: это же - колпак и сейчас нас им накроют. Я бы очень не хотел, чтобы это происходило. Я не знаю, как Владимир Мединский отреагирует на это обращение, но надеюсь, что трезвых людей в нашей стране достаточно много», - сказал он НСН.
Россию заподозрили в причастности к протестам Греты Тунберг
В Европейском парламенте призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг. По словам евродепутата Йорг Мойтен, необходимо выяснить, могла ли Россия финансировать проходящие в Европе климатические акции. Парламентарий отметил, что эти кампании «профессионально организованы и имеют серьёзную финансовую поддержку».
Дмитрий Воденников: «Я горжусь своей страной Россией, если все думают, что любая проблема, которая возникает, связана с нами. Трудно предположить, что девочка, которая бомбанула (не побоюсь этого слова) весь мир, каким-то образом связана с теми или иными службами нашей страны. Мне кажется, нужно иметь некое искаженное сознание, чтобы подумать, что на слова, реакцию и акции девочки, которая говорит с таким волнением, так раздражающе, так неправильно (и, одновременно, возможно, так правильно), можно было каким-то образом влиять. А уж, тем более, влиять России. Ну что, я поздравляю Европу с тем, что она думает, что мы настолько всесильны», - заметил Дмитрий Воденников в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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