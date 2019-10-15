Воденников: Если Европа думает, что Россия всесильна, я горжусь своей страной

Дмитрий Воденников: «Жалко, что здесь не говорится о том, какая конкретно была фейковая новость. Вот это интересно. Может быть, в конце концов, ты высказываешь свою точку зрения (пусть даже вздорную, но это твоя точка зрения!), а ее хотят подвести под статью о фейковых новостях. Мне бы хотелось, чтобы все это было очень четко прописано. У нас и так хватает людей, которые хотят наше право на свободу слова (я уж не говорю о свободе мысли) ограничить, и это – дурной путь. С другой стороны, я против засилья «трольства» и фейков. Их стало слишком много. Мне кажется, с этим нужно разбираться, но разумно и цивилизовано», - подчеркнул Дмитрий Воденников, общаясь с НСН.

