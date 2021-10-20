«Властелин Колец» для меломанов. Легостаев о фильме Питера Джексона о The Beatles
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Duran Duran встретились с Элтоном Джоном и Мадонной в новом клипе
Группа Duran Duran представила видео на сингл «Anniversary» со своего будущего студийного альбома «Future Past». Клип для легенд поп-музыки сняла Элисон Джексон. В нем мы видим современных Duran Duran, которые встречаются со своим более молодым воплощением, а также с Элтоном Джоном, Мадонной, Брэдом Питтом, Дэниэлом Крейгом и другими. Видео было снято за три дня в историческом замке Бельвуар XI века в Лестершире.
Илья Легостаев: «Будем надеяться, что грядущий релиз коллектива оправдает ожидания. Хотя сомнения, конечно, есть. Если вы изучите дискографию группы Duran Duran, то сразу поймете, что состоит она не только из шедевров», - отметил музыкальный критик.
ИМИ занялся ментальным здоровьем музыкантов вместе с психиатрами
Издание рассказывает о том, как распознать ментальные расстройства и куда обратиться за помощью. Кроме того, оно предлагает профессиональные советы для ситуаций, которые можно проработать самостоятельно: к примеру, как реагировать на негатив в интернете, как преодолеть творческий кризис и эмоциональное выгорание и что делать, если родные и близкие не поддерживают ваш выбор стать музыкантом.
Илья Легостаев: «Музыкальная карьера, и в самом деле, непростой выбор. Но, на мой взгляд, нет более унылой музыки, чем та, которая написана абсолютно здоровыми людьми», - добавил журналист.
Тейлор Свифт и Пол Маккартни введут Кэрол Кинг и Foo Fighters в Зал славы рок-н-ролла
Имена гостей, которые примут участие в ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, были объявлены 18 октября 2021 года. Так, Пол Маккартни будет представлять группу Foo Fighters, Тейлор Свифт - певицу Кэрол Кинг, актриса Дрю Берримор – группу Go-Go’s, актриса Анджела Бассетт – Тину Тёрнер, которую ранее сыграла в фильме «На что способна любовь».
Илья Легостаев: «Есть у меня подозрение, что вся эта рутина окажется тоскливым зрелищем. В отличие от юбилея Снуп Догга, рэперу сегодня 50 лет и многие бы отдали, что угодно лишь бы посмотреть, что он выкинет на этот раз», - сыронизировал собеседник НСН.
Группа Tequilajazzz даст концерт на сцене «Главклуба» 30 октября 2021 года
В этот вечер коллектив представит свой новый альбом «Камни», выпущенный 1 октября. Это первый за 12 лет электрический альбом Tequilajazzz.
Илья Легостаев: «Пластинка «Камни» вызвала бурные споры: одни называли ее совершенно проходной, другие – одной из лучших в истории группы. Вероятно, на концерте и те, и другие смогут помириться. Давно известно, что живьем Фёдоров и компания очень убедительны. К тому же, это первый за 12 лет электрический альбом Tequilajazzz», - заметил журналист.
Новый сингл Адель набрал более 16 миллионов просмотров за первые часы
Британская певица Adele представила в Сети песню "Easy On Me" и клип на нее.
Илья Легостаев: «Стоит отметить, что в самом клипе "Easy On Me" нет ничего сверхестественного. Но скорее всего, правы те, кто предполагает, что эта песня имеет все шансы не отпускать нас довольно долго», - сказал он.
Вышел трейлер документального сериала Питера Джексона о The Beatles
В проекте рассказывается о создании 12-го и последнего альбома группы — "Let it be". Большинство песен, вошедших в него, было записано в январе 1969, релиз пластинки состоялся в мае 1970.
Илья Легостаев: «Трейлер не всегда дает правильное представление о картине. В данном случае не покидает ощущение, что Питер Джексон смонтировал «Властелин Колец» для меломанов. Наверное, это самая ожидаемая из премьер сезона», - предложил музыкальный критик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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