«Властелин Колец» для меломанов. Легостаев о фильме Питера Джексона о The Beatles

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Издание рассказывает о том, как распознать ментальные расстройства и куда обратиться за помощью. Кроме того, оно предлагает профессиональные советы для ситуаций, которые можно проработать самостоятельно: к примеру, как реагировать на негатив в интернете, как преодолеть творческий кризис и эмоциональное выгорание и что делать, если родные и близкие не поддерживают ваш выбор стать музыкантом.