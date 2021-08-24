Группа «Ундервуд»: Дешевые авиабилеты обходятся дорого

Владимир Ткаченко: «Я российских туристов попросил бы обращать внимание на нюансы, дьявол кроется в деталях. И все, что написано мелким почерком на сайтах авиакомпаний, нужно изучать досконально. 3,5 тысячи рублей в Болгарию, конечно, это замануха для людей, которые не очень внимательны. Это первое, а второе – нужно обращать внимание на авиакомпании, которыми вы пользуетесь. В самые популярные сезоны - летом и бархатный сезон - авиакомпании, которые хотят по-легкому «срубить бабла», делают дешевые билеты, а потом, когда приходишь в аэропорт, выясняется, что чемоданы не соответствуют норме, и надо их сдать в багаж. А каждый чемодан стоит 5 тысяч рублей. И в результате получается твердая 10-ка», - посоветовал артист читателям Радиоточки НСН.