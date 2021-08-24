Группа «Ундервуд»: Дешевые авиабилеты обходятся дорого
Музыкант, участник группы «Ундервуд» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российским туристам предложили слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей
Эксперты сервиса проанализировали тарифы авиакомпаний на перелеты. Выяснилось, что самый бюджетный авиабилет из Москвы в Варну с багажом обойдется в 3310 рублей. Перевозку осуществляет чартерная компания Bulgaria Air, рейс вылетает 31 августа из аэропорта Шереметьево, время в пути — около 2,5 часа
Владимир Ткаченко: «Я российских туристов попросил бы обращать внимание на нюансы, дьявол кроется в деталях. И все, что написано мелким почерком на сайтах авиакомпаний, нужно изучать досконально. 3,5 тысячи рублей в Болгарию, конечно, это замануха для людей, которые не очень внимательны. Это первое, а второе – нужно обращать внимание на авиакомпании, которыми вы пользуетесь. В самые популярные сезоны - летом и бархатный сезон - авиакомпании, которые хотят по-легкому «срубить бабла», делают дешевые билеты, а потом, когда приходишь в аэропорт, выясняется, что чемоданы не соответствуют норме, и надо их сдать в багаж. А каждый чемодан стоит 5 тысяч рублей. И в результате получается твердая 10-ка», - посоветовал артист читателям Радиоточки НСН.
Экс-фронтмен Sex Pistols проиграл суд с бывшими коллегами по группе
Экс-фронтмен английской панк-группы Sex Pistols Джон Лайдон, известный также как Джонни Роттен, проиграл суд в Лондоне с бывшими коллегами по коллективу. Отмечается, что судебный процесс начался из-за использования в сериале о Sex Pistols композиций группы. Речь идет о шестисерийном фильме «Пистолет» режиссера Дэнни Бойла.
Владимир Ткаченко: «Во-первых, пользуясь случаем, хочу выразить свое восхищение группе Sex Pistols. Я считаю их панками номер один, обожаю Sex Pistols с ранней юности и слушаю их. И вообще все, что связано с этим коллективом, достойно пристального изучения. А что касается судов, это дело очень личное, мы же свечку не держали, когда эти договоры заключались. Надеюсь, что все у Джонни Роттена и его коллегами по группе закончится неплохо. А фильм «Пистолет» Дэнни Бойла обязательно посмотрю и вам посоветую, потому что Дэнни Бойл – крутой режиссер», - отметил музыкант.
Канье Уэст отомстил канадскому рэперу и раскрыл его домашний адрес
Американский рэпер Канье Уэст на фоне конфликта со своим канадским коллегой Дрейком (Drake) опубликовал в социальных сетях его домашний адрес. Несмотря на то, что музыкант быстро одумался и удалил пост с координатами, многие пользователи успели его сохранить и раскрыть на других платформах в интернете. Фанаты рэпера Дрейка считают, что Уэст отомстил коллеге и из-за этого канадцу грозит опасность. Они напомнили, что ненавистники теперь знают адрес Дрейка и могут напасть на его дом.
Владимир Ткаченко: «Как известно Канье Уэст несколько лет назад объявил себя величайшим рок-музыкантом всех времен и народов, а также Богом. Что нимало не повлияло на отношение к нему, к рок-музыке и к религии на всех странах и континентах, где популярен этот рэп-артист. Но публиковать в соцсетях домашний адрес коллег – детский сад и мелькая месть, которая ни к чему таким мощным и таким парадоксальным фигурам, как Канье Уэст», - резюмировал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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