Владимир Кристовский вступился за Шнурова

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Министр труда Антон Котяков заявил, что россиянам не нужны дополнительные выходные.

Он отметил, что в России соотношение рабочего и нерабочего времени сбалансировано. 

Владимир Кристовский: «Мне, кажется, в России все очень хорошо сбалансировано, и не только отношение рабочего и нерабочего времени», - отметил артист.

2

Дания пустит 25 тысяч болельщиков на матчи Евро.

В Копенгaгене пройдут мaтчи группового этaпa турнирa Дaния - Финляндия (12 июня), Дaния - Бельгия (17 июня) и Россия - Дaния (21 июня), a тaкже однa встречa 1/8 финaлa турнирa (28 июня).

Владимир Кристовский: «Прекрасная новость! Что кто-то куда-то кого-то пустит. Сейчас у нас принято никого никуда не пускать. Ребята, все в Данию! Летим смотреть на матчи «Евро»», - призвал музыкант. 

3

В России впервые запустили зону 5G в метро.

Tele2 и Nokia запустили тестовую зону 5G в казанском метро. Она стала первой сетью нового поколения в отечественной подземке. 

Владимир Кристовский: «Мне, кажется, у нас в России все в порядке с интернетом было и до этого. И в метро все прекрасно работало. Но мы не стоим на месте!» - добавил собеседник НСН.

4

В Совфеде предложили запретить крупным ретейлерам работать по ночам и в выходные.

Запрет на работу ночью и по выходным для крупных ретейлеров сможет помочь организовать нестационарные торговые точки и ярмарки, где местные предприниматели смогут реализовывать свою продукцию

Владимир Кристовский: «Что это за дичь такая? Если крупные ретейлеры перестанут работать в выходные, куда же наш народ будет ходить? Хорошая погода в нашей стране редкость, зима длинная, нельзя запрещать! Это преступление против человечности! Ну ладно по ночам, но в выходные, не может такого быть. Для меня это странно» - удивился он.

5

Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери.

Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис — их с Кэтрин Зета-Джонс общей дочери.

Владимир Кристовский: «Что поделать? Старина Майкл и правда уже старенький и его можно принять за дедушку. Интересно, как меня будут принимать, когда я приду на выпускной моей младшей дочери? Надеюсь, за дедушку не будут меня принимать», - задумался артист.

6

Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни «В Питере — пить».

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к Шнурову Сергею Владимировичу и соцсети "ВКонтакте" о защите прав потребителя из-за песни "В Питере — пить".

Владимир Кристовский: «А почему она против? Я не понимаю. Там же не обозначено, что пить. Можно пить что угодно: воду или лимонад, соки. Я думаю, что этот иск обречен на провал», - резюмировал музыкант.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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