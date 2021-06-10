Владимир Кристовский вступился за Шнурова

Владимир Кристовский: «Что это за дичь такая? Если крупные ретейлеры перестанут работать в выходные, куда же наш народ будет ходить? Хорошая погода в нашей стране редкость, зима длинная, нельзя запрещать! Это преступление против человечности! Ну ладно по ночам, но в выходные, не может такого быть. Для меня это странно» - удивился он.

