Владимир Кристовский вступился за Шнурова
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Министр труда Антон Котяков заявил, что россиянам не нужны дополнительные выходные.
Он отметил, что в России соотношение рабочего и нерабочего времени сбалансировано.
Владимир Кристовский: «Мне, кажется, в России все очень хорошо сбалансировано, и не только отношение рабочего и нерабочего времени», - отметил артист.
Дания пустит 25 тысяч болельщиков на матчи Евро.
В Копенгaгене пройдут мaтчи группового этaпa турнирa Дaния - Финляндия (12 июня), Дaния - Бельгия (17 июня) и Россия - Дaния (21 июня), a тaкже однa встречa 1/8 финaлa турнирa (28 июня).
Владимир Кристовский: «Прекрасная новость! Что кто-то куда-то кого-то пустит. Сейчас у нас принято никого никуда не пускать. Ребята, все в Данию! Летим смотреть на матчи «Евро»», - призвал музыкант.
В России впервые запустили зону 5G в метро.
Tele2 и Nokia запустили тестовую зону 5G в казанском метро. Она стала первой сетью нового поколения в отечественной подземке.
Владимир Кристовский: «Мне, кажется, у нас в России все в порядке с интернетом было и до этого. И в метро все прекрасно работало. Но мы не стоим на месте!» - добавил собеседник НСН.
В Совфеде предложили запретить крупным ретейлерам работать по ночам и в выходные.
Запрет на работу ночью и по выходным для крупных ретейлеров сможет помочь организовать нестационарные торговые точки и ярмарки, где местные предприниматели смогут реализовывать свою продукцию
Владимир Кристовский: «Что это за дичь такая? Если крупные ретейлеры перестанут работать в выходные, куда же наш народ будет ходить? Хорошая погода в нашей стране редкость, зима длинная, нельзя запрещать! Это преступление против человечности! Ну ладно по ночам, но в выходные, не может такого быть. Для меня это странно» - удивился он.
Майкла Дугласа приняли за дедушку на выпускном его 18-летней дочери.
Американский актер Майкл Дуглас, которому в сентябре исполнится 77 лет, на шоу Келли Кларксон рассказал, что его приняли за дедушку на выпускном 18-летей Кэрис — их с Кэтрин Зета-Джонс общей дочери.
Владимир Кристовский: «Что поделать? Старина Майкл и правда уже старенький и его можно принять за дедушку. Интересно, как меня будут принимать, когда я приду на выпускной моей младшей дочери? Надеюсь, за дедушку не будут меня принимать», - задумался артист.
Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни «В Питере — пить».
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к Шнурову Сергею Владимировичу и соцсети "ВКонтакте" о защите прав потребителя из-за песни "В Питере — пить".
Владимир Кристовский: «А почему она против? Я не понимаю. Там же не обозначено, что пить. Можно пить что угодно: воду или лимонад, соки. Я думаю, что этот иск обречен на провал», - резюмировал музыкант.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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