Владимир Кристовский поддержал Бузову после критики Безрукова

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе

«Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна», — сказала телеведущая, сыгравшая роль в постановке про Иосифа Сталина.

Владимир Кристовский: «Я с ней полностью согласен! Для того чтобы оценивать игру актрисы, нужно сначала побывать на ее спектакле. Может быть, Олечка Бузова - прирожденная актриса театра? Кто знает» - задался вопросом артист. 

2

Исследование показало, как состав семьи влияет на заработок

Самую большую зарплату получают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. 

Владимир Кристовский: «Это объяснимо: когда вы в большой семье, у вас много братьев и сестер, много людей, нужно быть очень собранным. В наше время родилось такое понятие: в большой семье – не щелкай клювом. Потому что тебе может что-то не достаться, все вкусное съедят, пока ты будешь зевать и смотреть по сторонам. Поэтому люди вырастают более сосредоточенные и впоследствии больше зарабатывают. Мне, кажется, все логично», - прокомментировал музыкант.

3

В Москве обнаружили редкую мохноногую пчелу

Москве в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" нашли редкую мохноногую пчелу, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Насекомое занесено в городскую Красную книгу.

Владимир Кристовский: «Вообще я обратил внимание, что в этом году очень много пчел. У меня обоих маленьких детей укусили пчелы. Может быть среди них даже была занесенная в городскую Красную книгу мохноногая пчела», - пошутил лидер коллектива

4

«Ходячие мертвецы» возвращаются на экраны

Премьера финального 11 сезона культового сериала «Ходячие мертвецы» состоится уже 22 августа 2021.

Владимир Кристовский: «Это кайф! Я когда-то смотрел этот сериал, потом перестал смотреть, но мне он очень нравился! Что же там происходит сейчас? Там, наверно, уже внуки и дети родились и все живут в апокалиптичном мире мертвецов. С удовольствием посмотрю!» - добавил собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Авторские НовостиЗарплатаОльга Бузова
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