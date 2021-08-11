Владимир Кристовский поддержал Бузову после критики Безрукова

Владимир Кристовский: «Это объяснимо: когда вы в большой семье, у вас много братьев и сестер, много людей, нужно быть очень собранным. В наше время родилось такое понятие: в большой семье – не щелкай клювом. Потому что тебе может что-то не достаться, все вкусное съедят, пока ты будешь зевать и смотреть по сторонам. Поэтому люди вырастают более сосредоточенные и впоследствии больше зарабатывают. Мне, кажется, все логично», - прокомментировал музыкант.

