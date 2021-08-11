Владимир Кристовский поддержал Бузову после критики Безрукова
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
«Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна», — сказала телеведущая, сыгравшая роль в постановке про Иосифа Сталина.
Владимир Кристовский: «Я с ней полностью согласен! Для того чтобы оценивать игру актрисы, нужно сначала побывать на ее спектакле. Может быть, Олечка Бузова - прирожденная актриса театра? Кто знает» - задался вопросом артист.
Исследование показало, как состав семьи влияет на заработок
Самую большую зарплату получают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
Владимир Кристовский: «Это объяснимо: когда вы в большой семье, у вас много братьев и сестер, много людей, нужно быть очень собранным. В наше время родилось такое понятие: в большой семье – не щелкай клювом. Потому что тебе может что-то не достаться, все вкусное съедят, пока ты будешь зевать и смотреть по сторонам. Поэтому люди вырастают более сосредоточенные и впоследствии больше зарабатывают. Мне, кажется, все логично», - прокомментировал музыкант.
В Москве обнаружили редкую мохноногую пчелу
Москве в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" нашли редкую мохноногую пчелу, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Насекомое занесено в городскую Красную книгу.
Владимир Кристовский: «Вообще я обратил внимание, что в этом году очень много пчел. У меня обоих маленьких детей укусили пчелы. Может быть среди них даже была занесенная в городскую Красную книгу мохноногая пчела», - пошутил лидер коллектива
«Ходячие мертвецы» возвращаются на экраны
Премьера финального 11 сезона культового сериала «Ходячие мертвецы» состоится уже 22 августа 2021.
Владимир Кристовский: «Это кайф! Я когда-то смотрел этот сериал, потом перестал смотреть, но мне он очень нравился! Что же там происходит сейчас? Там, наверно, уже внуки и дети родились и все живут в апокалиптичном мире мертвецов. С удовольствием посмотрю!» - добавил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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