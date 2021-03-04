Владелец «Ведомостей»: IT-отрасли нужна реальная поддержка

Иван Ерёмин: «На первый взгляд, предложение кажется заманчивым. Сбор для глобальных компаний, который будет направляться на поддержку отечественной IT-отрасли – это хорошо. Как говорят специалисты, в чем-то это будет похоже на перекрестное субсидирование в энергетике. Здесь важно две вещи. Во-первых, чтобы этот сбор не стал для таких компаний непосильным обременением, которое заставит этих игроков пересмотреть свои планы насчет российского рынка. Сейчас, я считаю, конкуренция в этой сфере вполне здоровая, искусственно ослаблять ее нет нужды. И второе, важно, чтобы поддержка IT-отрасли была реальной, чтобы средства дошли по назначению, то есть нужны конкретные цели, конкретный механизм, которые будут доступны представителям этой сферы», – сказал в интервью НСН Иван Ерёмин.

