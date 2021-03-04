Владелец «Ведомостей»: IT-отрасли нужна реальная поддержка
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России может появиться «цифровой налог»
В России может появиться «цифровой налог». Его предполагается взимать с тех IT-компаний, которые используют данные россиян при формировании рекламной политики на территории России, например, при анализе поведения пользователя для показа ему контекстной рекламы.
Иван Ерёмин: «На первый взгляд, предложение кажется заманчивым. Сбор для глобальных компаний, который будет направляться на поддержку отечественной IT-отрасли – это хорошо. Как говорят специалисты, в чем-то это будет похоже на перекрестное субсидирование в энергетике. Здесь важно две вещи. Во-первых, чтобы этот сбор не стал для таких компаний непосильным обременением, которое заставит этих игроков пересмотреть свои планы насчет российского рынка. Сейчас, я считаю, конкуренция в этой сфере вполне здоровая, искусственно ослаблять ее нет нужды. И второе, важно, чтобы поддержка IT-отрасли была реальной, чтобы средства дошли по назначению, то есть нужны конкретные цели, конкретный механизм, которые будут доступны представителям этой сферы», – сказал в интервью НСН Иван Ерёмин.
Завершился первый этап доклинических испытаний «Мир-19»
Завершился первый этап доклинических испытаний вакцины от коронавируса «Мир-19». Препарат вызывает развитие иммунитета не через активацию антител, а на клеточном уровне.
Иван Ерёмин: «Действительно впечатляющая новость. Если разработка оправдает надежды, которые на нее возлагаются, это может стать реальным прорывом в борьбе с коронавирусом, что очень важно. Любое средство, которое позволить приблизить возвращение к нормальной жизни – это уже победа. В данном случае – это победа нашей науки, в которую многие за последние десятилетия перестали верить. Однако столь же важно чтобы хорошо показывала себя не только наука, но и рутинное здравоохранение работало на должном уровне. Нужно серьезно подумать о том, как поддерживать плановую медицинскую помощь в таких обстоятельствах и обеспечить помощь всем пострадавшим от эпидемии», – прокомментировал он в эфире НСН.
Половина мужчин считают, что женщинам не нужно работать
Половина мужчин в России считает, что женщинам лучше не работать. При этом среди женщин подобной точки зрения придерживаются лишь 22 процента респондентов, показал опрос банка «Открытие».
Иван Ерёмин: «Интересные данные. Однако мне кажется, что в XXI веке обсуждать такой вопрос всерьез немного странно. Вопрос работать женщине или нет – это личное дело каждой из них. Это зависит от возможностей семьи и от личных предпочтений. То, что это сейчас возможно – большое достижение общественного прогресса. Еще одно достижение в том, что современные технологии позволяют совмещать семейные обязанности с любимой работой», – подытожил в беседе с НСН Иван Ерёмин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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