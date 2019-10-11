Виноградов: Все мы хотим высказываться, и чтобы ничего за это не было
Политолог Михаил Виноградов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен стать рекордным за последние 10 лет
Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен стать рекордным за последние 10 лет. Об этом заявили эксперты Российского экономического университета имени Плеханова. Однако они подчеркнули, что в абсолютных показателях их общее число составляет всего 8% от населения страны.
Михаил Виноградов: «Наверное, основная проблема заключается не в самом факте приезда мигрантов в нашу страну, а в том, что исторически в Россию (особенно – в Москву) приток мигрантов шел с разных сторон: с востока, с запада, с юга. А для последних лет характерна ситуация, когда приток с востока и юга не компенсируется аналогичным притоком европейцев. И это, как раз, порождает ту двойственность, которая возникает в восприятии процесса миграции. Поэтому интрига вокруг того, как балансировать в условиях того, что та же Москва – привлекательный, вполне европейский город, где для многих европейцев жить не зазорно и не опасно - это ключевая проблема. И вряд ли ее решение возможно в ближайшее время. Но проблема очевидна и про это, по крайней мере, следует думать», - отметил Михаил Виноградов, общаясь с НСН.
Родителей курящих детей предложили привлекать к административной ответственности
Родителей несовершеннолетних курящих детей хотят привлекать к административной ответственности. Такое предложение разработало МВД
Михаил Виноградов: «Идея, понятное дело, смешная, но, при этом, она обсуждается вполне серьезными людьми. Это иллюзия того, что, во-первых, любой подросток, сам по себе, абсолютно хорош, и любое отклонение - некая девиация, которую необходимо поправить. Вторая иллюзия – это то, что родители могут абсолютно контролировать подростка. Ну, и в целом, когда государство вмешивается в дела семьи, это воспринимается довольно болезненно. А потом, мы все с вами были подростками и мы все знаем, как подростки умело манипулируют этим взрослым миром. Естественно, у кого-то возникнет идея "сливать" своих родителей, подставляя их под штрафы в качестве какой-то отместки за всякие неурядицы, которые, естественно, искрят в каждой семье», - сказал он НСН.
Двоих жительниц Амурской области оштрафовали из-за сообщений в WhatsApp
Двоих жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях из-за сообщений в WhatsApp. Они пересылали сообщения от неизвестных пользователей, потому что переживали за родных, живущих в зоне затопления.
Михаил Виноградов: «Цель подобного рода практик вполне понятна: создать у людей ощущение, что есть масса тем, на которые лучше вообще ничего не писать. Наверное, отчасти подобного рода цели достигаются: по крайней мере, честь людей задумывается, и, например, родители задумываются, что пишут их дети – подростки, ведь все запрещено, и, мало ли, вдруг за что-то прилетит гигантский штраф. Другое дело, что это может порождать некие неврозы, потому, что, все равно, некая потребность в свободном пространстве есть у большого количества людей. Поэтому тут присутствует двойственность: ощущение запрета и, с другой стороны, некоторая «невыкриченность», потребность в площадке, где можно сказать все, что угодно, зная, что тебе за это гарантированно ничего не будет», - констатировал Михаил Виноградов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.