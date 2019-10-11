Виноградов: Все мы хотим высказываться, и чтобы ничего за это не было

Михаил Виноградов: «Наверное, основная проблема заключается не в самом факте приезда мигрантов в нашу страну, а в том, что исторически в Россию (особенно – в Москву) приток мигрантов шел с разных сторон: с востока, с запада, с юга. А для последних лет характерна ситуация, когда приток с востока и юга не компенсируется аналогичным притоком европейцев. И это, как раз, порождает ту двойственность, которая возникает в восприятии процесса миграции. Поэтому интрига вокруг того, как балансировать в условиях того, что та же Москва – привлекательный, вполне европейский город, где для многих европейцев жить не зазорно и не опасно - это ключевая проблема. И вряд ли ее решение возможно в ближайшее время. Но проблема очевидна и про это, по крайней мере, следует думать», - отметил Михаил Виноградов, общаясь с НСН.

