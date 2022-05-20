Виктория Корлякова представила свой новый сериал AMORE MORE
Актриса Виктория Корлякова специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
Ученые Самарского университета разработали роботизированный комплекс для автоматического спасения космонавтов в открытом космосе. Разработанный самарскими учеными роботизированный наноспутниковый комплекс при потере космонавтом контакта с кораблем автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос.
Виктория Корлякова : «Я могу только порадоваться за космонавтов и призываю придумать что-нибудь уже и для землян. Давайте придумаем робота для разжижения автомобильных пробок на дорогах. Или хотя бы робота-жилетку. Когда некому поплакаться, и ты можешь вызвать вот этакого друга», - предложила актриса.
Модель снялась в прозрачных нарядах на московском рынке «Садовод».
На размещенных кадрах модель Полина Попова позирует на территории торгового комплекса в различных откровенных нарядах. Например, фотограф снял манекенщицу на одной из точек перед витриной с солнцезащитными очками в прозрачном топе марки Mesh-N-Flesh, оголяющем ее грудь, и черной юбке бренда Maltseva Style.
Виктория Корлякова : «А что ж «Садовод»-то? Давайте сразу на сельский рынок в Люберцах или на «Горбушку». Вот народ порадуется!» - пошутила собеседница.
В России начнут показывать иранские фильмы и сериалы
«Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю», — заявил глава культурного представительства при посольстве Масуда Ахмадванда.
Виктория Корлякова : «Ой, ну наконец-то. А то все Marvel, Netflix. Честно говоря, оскомину уже набили», - сыронизировала она.
В онлайн кинотеатре KION Состоялась премьера сериала о свободных отношениях AMORE MORE
Проект вышел на платформе 20 мая.
Виктория Корлякова : «Этот сериал предлагает свежий взгляд на семейные отношения и неожиданный ответ на вопрос "что такое любовь?" и "можно ли построить отношения, если вас больше, чем двое?". Мою героиню зовут Даша, она вовлечена в эту игру и приняла правила этой игры, но в какой-то момент замечает, что кто-то нарушает эти правила, и тогда она берётся устанавливать свои», - рассказала актриса.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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