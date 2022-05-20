Виктория Корлякова представила свой новый сериал AMORE MORE

Виктория Корлякова : «Этот сериал предлагает свежий взгляд на семейные отношения и неожиданный ответ на вопрос "что такое любовь?" и "можно ли построить отношения, если вас больше, чем двое?". Мою героиню зовут Даша, она вовлечена в эту игру и приняла правила этой игры, но в какой-то момент замечает, что кто-то нарушает эти правила, и тогда она берётся устанавливать свои», - рассказала актриса.

