Виктор Гусев: За три недели в джунглях я похудел на 12 кг

Виктор Гусев: «Ну, эта тема, друзья, мне близка. Проект «Последний герой 3», 2002 год. Эти ребята на двоих сбросили 20 кг, а я, за те же самые три недели на одного 12 кг. Ягод там не было. Насекомые… Иногда нам давали их есть на конкурсах. А вообще, у нас была норма – 100 гр. риса в день на человека. Вот, 12 кг я потерял за три недели. Правда, потом за две набрал 18, но это уже другая история», - признался в беседе с НСН Виктор Гусев.