Гусев о «развале» США, будущем Модрича и концертах в 2021 году

Виктор Гусев: «Во всех перенесенных концертах есть важный вопрос – вопрос заполнения залов. Если будут какие-то ограничения, группы недополучат деньги за выступления, а ведь музыканты сами тратят деньги на перелет, на подвод аппаратуры, на собственные зарплаты и так далее. То есть они должны заработать, и как раз с этим есть проблемы. Группы, которые перенесли концерты, сейчас с напряжением ждут, какие будут правила в отношении заполняемости залов. Хотелось бы надеяться на лучшее», – сказал он слушателям НСН.

