Гусев о «развале» США, будущем Модрича и концертах в 2021 году
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Жириновский предложил разделить США на две части
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части, где порознь могли бы жить афроамериканцы и белые. Эту идею политик высказал в своем Telegram-канале.
Виктор Гусев: «Хорошо, а китайцев в какой сектор? Я не хочу сразу кричать о том, что такие предложения – это только разжигание, нагнетание напряженности. Я просто скажу, что сделать это невозможно с практической точки зрения», – отметил в интервью НСН Виктор Гусев.
ВЦИОМ: Большинство выпускников этого года хотят стать медиками
Согласно социальному опросу, которое провел ВЦИОМ, медицина стала самым популярным направлением у выпускников в 2020 году.
Виктор Гусев: «Это очень здорово и логично. Главное, чтобы на интерес к медицине откликнулось государство, чтоб были достойные зарплаты, возможности и положение в обществе», – прокомментировал он в эфире НСН.
Модрич планирует уйти из «Реала»
Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует завершить карьеру в мадридской команде.
Виктор Гусев: «Что ж, может быть, Модрич после окончания карьеры автоматом перейдет в помощники Зинедина Зидана, станет тренером. Вообще, из полузащитников хорошие тренеры должны получаться», – выразил комментатор свое мнение в разговоре с НСН.
Группа Twenty One Pilots перенесла свой концерт в Москве
Российский концерт группы Twenty One Pilots переносится на следующий год. Выступление пройдет 11 июля 2021 года.
Виктор Гусев: «Во всех перенесенных концертах есть важный вопрос – вопрос заполнения залов. Если будут какие-то ограничения, группы недополучат деньги за выступления, а ведь музыканты сами тратят деньги на перелет, на подвод аппаратуры, на собственные зарплаты и так далее. То есть они должны заработать, и как раз с этим есть проблемы. Группы, которые перенесли концерты, сейчас с напряжением ждут, какие будут правила в отношении заполняемости залов. Хотелось бы надеяться на лучшее», – сказал он слушателям НСН.
Объявлена дата премьеры нового фильма «бондианы»
Назначена дата российской премьеры нового Джеймса Бонда. Фильм «Не время умирать» выйдет в прокат 19 ноября.
Виктор Гусев: «Очень актуальное название. И, как всегда, будет отличный саундтрек. С удовольствием пойдем и посмотрим. Главное, сходим уже в кино, друзья, в ноябре-то!» – подытожил в беседе с НСН Виктор Гусев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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