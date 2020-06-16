Гусев о «развале» США, будущем Модрича и концертах в 2021 году

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Жириновский предложил разделить США на две части

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части, где порознь могли бы жить афроамериканцы и белые. Эту идею политик высказал в своем Telegram-канале.

Виктор Гусев: «Хорошо, а китайцев в какой сектор? Я не хочу сразу кричать о том, что такие предложения – это только разжигание, нагнетание напряженности. Я просто скажу, что сделать это невозможно с практической точки зрения», – отметил в интервью НСН Виктор Гусев.

2

ВЦИОМ: Большинство выпускников этого года хотят стать медиками

Согласно социальному опросу, которое провел ВЦИОМ, медицина стала самым популярным направлением у выпускников в 2020 году.

Виктор Гусев: «Это очень здорово и логично. Главное, чтобы на интерес к медицине откликнулось государство, чтоб были достойные зарплаты, возможности и положение в обществе», – прокомментировал он в эфире НСН.

3

Модрич планирует уйти из «Реала»

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует завершить карьеру в мадридской команде.

Виктор Гусев: «Что ж, может быть, Модрич после окончания карьеры автоматом перейдет в помощники Зинедина Зидана, станет тренером. Вообще, из полузащитников хорошие тренеры должны получаться», – выразил комментатор свое мнение в разговоре с НСН.

4

Группа Twenty One Pilots перенесла свой концерт в Москве

Российский концерт группы Twenty One Pilots переносится на следующий год. Выступление пройдет 11 июля 2021 года.

Виктор Гусев: «Во всех перенесенных концертах есть важный вопрос – вопрос заполнения залов. Если будут какие-то ограничения, группы недополучат деньги за выступления, а ведь музыканты сами тратят деньги на перелет, на подвод аппаратуры, на собственные зарплаты и так далее. То есть они должны заработать, и как раз с этим есть проблемы. Группы, которые перенесли концерты, сейчас с напряжением ждут, какие будут правила в отношении заполняемости залов. Хотелось бы надеяться на лучшее», – сказал он слушателям НСН.

5

Объявлена дата премьеры нового фильма «бондианы»

Назначена дата российской премьеры нового Джеймса Бонда. Фильм «Не время умирать» выйдет в прокат 19 ноября.

Виктор Гусев: «Очень актуальное название. И, как всегда, будет отличный саундтрек. С удовольствием пойдем и посмотрим. Главное, сходим уже в кино, друзья, в ноябре-то!» – подытожил в беседе с НСН Виктор Гусев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Виктор Гусев
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