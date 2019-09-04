Виктор Гусев рассказал, как встретил на пляже Меркель
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Эксперты выяснили, сколько дней россияне проводили на отдыхе этим летом
Эксперты выяснили, сколько дней россияне проводили на отдыхе этим летом. В среднем наши соотечественники уходили в отпуск на восемь дней, в то время, как тремя годами ранее россияне могли позволить себе отдохнуть в течение десяти.
Виктор Гусев: «Здесь я подхожу под мерку среднестатистического россиянина, я отдыхал этим летом 8 дней, отдыхал в том месте, где проходила встреча «Большой семерки». Столкнулся со всеми страшными мерами безопасности, зато, друзья, увидел на пляже и практически пообщался с Ангелой Меркель», - рассказал НСН Виктор Гусев.
В Госдуме предложили отменить двойки и единицы в школах
Депутаты Государственной думы от ЛДПР планируют направить обращение в Министерство просвещения России с предложением убрать из школьных оценок двойки и единицы.
Виктор Гусев: «Вот в этом я абсолютно согласен с ЛДПР. Я, вообще, за спокойствие в обществе и спокойствие школьников. Пусть не будет ни двоек, ни единиц. И вообще, я за оптимистический подход. Например не нужно писать «нет выхода», нужно писать «выход с другой стороны». И также давайте поступим с двойками и единицами», - предложил он, общаясь с НСН.
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в одном из анонимных Telegram-каналов.
Виктор Гусев: «Знаете, я с таким поступком не очень согласен. Мэр по сути своей должен быть сильным человеком, уверенным в себе. И уж точно он не должен обращать внимания на какие-то мемы, тем самым делая рекламу их авторам. Так что, держитесь, Сергей Кравчук и плюйте на это!» - посоветовал он в эфире НСН.
ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022
ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022. Эмблема вобрала в себя элементы арабской культуры, футбола, философские символы и информацию о турнире. Логотип выполнен в форме цифры восемь – по числу стадионов, которые будут принимать матчи мундиаля.
Виктор Гусев: «Я напомню, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Что касается эмблемы, она мне очень понравилась. По-моему, все очень хорошо продумано и сделано. И вообще, я очень много жду от этого чемпионата. Потому, что его организаторы, преодолевая все трудности, связанные с необычным местом проведения мундиаля, с климатом, вкладывают большие деньги и могут добиться очень больших и важных вещей. Например, на всех стадионах будет специальная система охлаждения. Так что, все пройдет хорошо, я вас уверяю. Не беспокойтесь! И эмблема отличная», - подчеркнул Виктор Гусев в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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