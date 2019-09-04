Виктор Гусев рассказал, как встретил на пляже Меркель

Виктор Гусев: «Я напомню, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Что касается эмблемы, она мне очень понравилась. По-моему, все очень хорошо продумано и сделано. И вообще, я очень много жду от этого чемпионата. Потому, что его организаторы, преодолевая все трудности, связанные с необычным местом проведения мундиаля, с климатом, вкладывают большие деньги и могут добиться очень больших и важных вещей. Например, на всех стадионах будет специальная система охлаждения. Так что, все пройдет хорошо, я вас уверяю. Не беспокойтесь! И эмблема отличная», - подчеркнул Виктор Гусев в беседе с НСН.

