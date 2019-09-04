Виктор Гусев рассказал, как встретил на пляже Меркель

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Эксперты выяснили, сколько дней россияне проводили на отдыхе этим летом

Эксперты выяснили, сколько дней россияне проводили на отдыхе этим летом. В среднем наши соотечественники уходили в отпуск на восемь дней, в то время, как тремя годами ранее россияне могли позволить себе отдохнуть в течение десяти.

Виктор Гусев: «Здесь я подхожу под мерку среднестатистического россиянина, я отдыхал этим летом 8 дней, отдыхал в том месте, где проходила встреча «Большой семерки». Столкнулся со всеми страшными мерами безопасности, зато, друзья, увидел на пляже и практически пообщался с Ангелой Меркель», - рассказал НСН Виктор Гусев.  

2

В Госдуме предложили отменить двойки и единицы в школах

Депутаты Государственной думы от ЛДПР планируют направить обращение в Министерство просвещения России с предложением убрать из школьных оценок двойки и единицы.

Виктор Гусев: «Вот в этом я абсолютно согласен с ЛДПР. Я, вообще, за спокойствие в обществе и спокойствие школьников. Пусть не будет ни двоек, ни единиц. И вообще, я за оптимистический подход. Например не нужно писать «нет выхода», нужно писать «выход с другой стороны». И также давайте поступим с двойками и единицами», - предложил он, общаясь с НСН.  

3

Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в одном из анонимных Telegram-каналов.

Виктор Гусев: «Знаете, я с таким поступком не очень согласен. Мэр по сути своей должен быть сильным человеком, уверенным в себе. И уж точно он не должен обращать внимания на какие-то мемы, тем самым делая рекламу их авторам. Так что, держитесь, Сергей Кравчук и плюйте на это!» - посоветовал он в эфире НСН.  

4

ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022

ФИФА представила официальную эмблему ЧМ-2022. Эмблема вобрала в себя элементы арабской культуры, футбола, философские символы и информацию о турнире. Логотип выполнен в форме цифры восемь – по числу стадионов, которые будут принимать матчи мундиаля.

Виктор Гусев: «Я напомню, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Что касается эмблемы, она мне очень понравилась. По-моему, все очень хорошо продумано и сделано. И вообще, я очень много жду от этого чемпионата. Потому, что его организаторы, преодолевая все трудности, связанные с необычным местом проведения мундиаля, с климатом, вкладывают большие деньги и могут добиться очень больших и важных вещей. Например, на всех стадионах будет специальная система охлаждения. Так что, все пройдет хорошо, я вас уверяю. Не беспокойтесь! И эмблема отличная», - подчеркнул Виктор Гусев в беседе с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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