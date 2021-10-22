«Чача» посоветовал слушать свой альбом «на перемотке»

Александр "Чача" Иванов: «Друзья, ну что сказать, эта новость безусловно печальная. Как бы там это не называлось, но это все равно вид локдауна, хотя локдауном это и не называется, и не называется чрезвычайным положением. Делается хорошая мина при плохой игре. Но самое ужасное, что делается властями в этой ситуации, это обесценивание прививки», - сказал музыкант.