«Чача» посоветовал слушать свой альбом «на перемотке»
Лидер группы «НАИВ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу
Столица вводит QR-коды для доступа в театры и музеи, а с 8 ноября и на концерты, развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. С 8 ноября в Москве будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для непривитых и непереболевших людей старше 60.
Александр "Чача" Иванов: «Друзья, ну что сказать, эта новость безусловно печальная. Как бы там это не называлось, но это все равно вид локдауна, хотя локдауном это и не называется, и не называется чрезвычайным положением. Делается хорошая мина при плохой игре. Но самое ужасное, что делается властями в этой ситуации, это обесценивание прививки», - сказал музыкант.
ИМИ занялся ментальным здоровьем музыкантов вместе с психиатрами
Издание рассказывает о том, как распознать ментальные расстройства и куда обратиться за помощью. Кроме того, оно предлагает профессиональные советы для ситуаций, которые можно проработать самостоятельно: к примеру, как реагировать на негатив в интернете, как преодолеть творческий кризис и эмоциональное выгорание и что делать, если родные и близкие не поддерживают ваш выбор стать музыкантом.
Александр "Чача" Иванов: «Людей в шоу-бизнесе и вообще творческих людей, страдающих от подобного рода проблем огромное множество. И сам я испытываю часть этих проблем, поэтому думаю, что всем нам, музыкантам, тем, кто вовлечен в творческий процесс, это могло бы быть полезно», - добавил артист.
Фиби из "Зачарованных" задержали во время демонстрации у Белого дома
Американская актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби в сериале "Зачарованные", сообщила о своем задержании во время акции протеста у Белого дома. Собравшиеся демонстранты требовали облегчить процедуру голосования в США.
Александр "Чача" Иванов: «Фиби, держись! Мы с тобой! Мы тоже выступаем за то, чтобы Вашингтонский обком наконец-то прекратил диктат, который он устраивает уже не одну декаду. И свободные люди Америки смогли действительно проявить свое волеизъявление в наиболее чистой форме», - сыронизировал лидер коллектива.
«НАИВ» представил новый альбом группы «Симфопанк»
Пластинка записана вместе с оркестром «Глобалис». Релиз состоялся сегодня на всех цифровых площадках, а также не CD носителе, в декабре коллектив планирует выпустить его на виниле.
Александр "Чача" Иванов: «Лучшие песни группы «НАИВ» вместе с симфоническим оркестром «Глобалис» мы перезаписали, пересвели. И вот сегодня они предстали на суд мировой общественности. Пластинка доступна на всех платформах, поэтому, пожалуйста, будет время, ну так, на перемотке, может быть, послушаете пару треков, вдруг что и понравится», - посоветовал музыкант Радиоточке НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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