Авторские новости

Вассерман рассказал, как бороться с неоплачиваемой сверхурочной работой

10 июля22:00

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Две трети россиян регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты

Две трети россиян регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты. Россия заняла четвертое место в группе европейских стран с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков. Выяснилось, что 64 процента российских работников трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. При этом компенсации за сверхурочные добивается только треть сотрудников.

Анатолий Вассерман: «Сразу предупреждаю: в частном порядке бороться со сверхурочными – дело заведомо безнадежное. Именно для таких случаев существуют законы о труде. Думаю, что если коллективно стучать во все инстанции, обязанные следить за соблюдением законов (включая прокуратуру) результаты будут более приемлемые чем то, что творится сейчас», - отметил Анатолий Вассерман, общаясь с НСН

2

В Верховную Раду внесли закон о тюремном сроке за непризнание Крыма украинским

В Верховную Раду внесли закон о тюремном сроке за непризнание Крыма украинским. В тексте документа отмечается, что умышленное непризнание территории наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

Анатолий Вассерман: «Надо сказать, что в рамках военного времени закон вполне естественный. «Террористы», захватившие Украину 22 февраля 2014 года, до сих пор пытаются делать вид, что они воюют не с собственным народом, а, как они говорят, с соседней страной. Для поддержания этой иллюзии они идут на новые и новые преступления. Собственно, почему так важно, чтобы преступления не оставались безнаказанными? Потому, что преступник, чаще всего, чтобы скрыть следы предыдущих преступлений идет на новые», заявил он НСН

3

Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой, поскольку никакого крупного сражения там, якобы, не было. Келлерхофф отметил, что Красная армия якобы потеряла около 235 боевых машин, а вермахт всего пять.

Анатолий Вассерман: «Келлерхофф ссылается на каких-то британских ученых, а британские ученые, в свою очередь, ссылаются на немецкие отчеты. Но верить этим отчетам не зная массы технических подробностей просто бессмысленно. Поэтому надо признать статью Келлерхоффа очередным обострением ко Дню Победы. В этом году День Победы уже прошел, но в следующем будут праздновать 75-летие и, соответственно, побежденные заранее готовятся кричать: «Нокаут – случайность! По очкам мы выиграли»»,- подчеркнул Анатолий Вассерман в эфире НСН.    

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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