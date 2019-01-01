Вассерман рассказал, как бороться с неоплачиваемой сверхурочной работой

Анатолий Вассерман: «Надо сказать, что в рамках военного времени закон вполне естественный. «Террористы», захватившие Украину 22 февраля 2014 года, до сих пор пытаются делать вид, что они воюют не с собственным народом, а, как они говорят, с соседней страной. Для поддержания этой иллюзии они идут на новые и новые преступления. Собственно, почему так важно, чтобы преступления не оставались безнаказанными? Потому, что преступник, чаще всего, чтобы скрыть следы предыдущих преступлений идет на новые», заявил он НСН.

