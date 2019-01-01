Вассерман рассказал, как бороться с неоплачиваемой сверхурочной работой
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Две трети россиян регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты
Две трети россиян регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты. Россия заняла четвертое место в группе европейских стран с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков. Выяснилось, что 64 процента российских работников трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. При этом компенсации за сверхурочные добивается только треть сотрудников.
Анатолий Вассерман: «Сразу предупреждаю: в частном порядке бороться со сверхурочными – дело заведомо безнадежное. Именно для таких случаев существуют законы о труде. Думаю, что если коллективно стучать во все инстанции, обязанные следить за соблюдением законов (включая прокуратуру) результаты будут более приемлемые чем то, что творится сейчас», - отметил Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.
В Верховную Раду внесли закон о тюремном сроке за непризнание Крыма украинским
В Верховную Раду внесли закон о тюремном сроке за непризнание Крыма украинским. В тексте документа отмечается, что умышленное непризнание территории наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с возможной конфискацией имущества.
Анатолий Вассерман: «Надо сказать, что в рамках военного времени закон вполне естественный. «Террористы», захватившие Украину 22 февраля 2014 года, до сих пор пытаются делать вид, что они воюют не с собственным народом, а, как они говорят, с соседней страной. Для поддержания этой иллюзии они идут на новые и новые преступления. Собственно, почему так важно, чтобы преступления не оставались безнаказанными? Потому, что преступник, чаще всего, чтобы скрыть следы предыдущих преступлений идет на новые», заявил он НСН.
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой, поскольку никакого крупного сражения там, якобы, не было. Келлерхофф отметил, что Красная армия якобы потеряла около 235 боевых машин, а вермахт всего пять.
Анатолий Вассерман: «Келлерхофф ссылается на каких-то британских ученых, а британские ученые, в свою очередь, ссылаются на немецкие отчеты. Но верить этим отчетам не зная массы технических подробностей просто бессмысленно. Поэтому надо признать статью Келлерхоффа очередным обострением ко Дню Победы. В этом году День Победы уже прошел, но в следующем будут праздновать 75-летие и, соответственно, побежденные заранее готовятся кричать: «Нокаут – случайность! По очкам мы выиграли»»,- подчеркнул Анатолий Вассерман в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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