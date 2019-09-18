Вассерман - о пикетах в поддержку Устинова: Добиться пересмотра судебных решений можно иначе
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве прошли пикеты в поддержку Устинова
В Москве возле администрации президента начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова, получившего три с половиной года колонии по обвинению в применении насилия к росгвардейцу на акции 3 августа.
Анатолий Вассерман: «Насколько можно судить по картине самого задержания, задерживали Устинова, как координатора массовых беспорядков. Больше того, те, кто его задерживал действовали так, как если бы организатора в любой момент могла защитить группа «бовиков». Это – мое личное впечатление, но, исходя из него, я склонен доверять решению суда. Если же суд в чем-то неправ, то в Российский Федерации хватает механизмов пересмотра судебных решений и без пикетов»,- отметил Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.
Почти три четверти жителей России выступают за ограничение притока трудовых мигрантов
Почти три четверти жителей России выступают за ограничение притока иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки. Об этом говорят данные опроса «Левада-центра». Противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин, в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Анатолий Вассерман: «Во всем мире, точней, в тех странах, куда направлены потоки трудовой миграции, число ее противников существенно выше. Мигранты всегда готовы работать за существенно меньшие деньги, чем местные жители. Другое дело, что те, кому выгодно платить меньше, придумали называть фашистами тех, кто защищает свой кошелек, а не кошелек тех, кому выгодно натаскивать со всего света дешевую рабочую силу», - заявил он НСН.
Доля россиян, считающих, что Россия переживает экономический кризис, снизилась
Доля россиян, считающих, что Россия переживает экономический кризис, снизилась до 62 процентов, что является минимальным значением за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». 24 процента опрошенных заявили, что экономического кризиса в России нет. Двумя месяцами ранее их доля равнялась 19 процентам. Самый высокий показатель за последние пять лет был отмечен в сентябре 2017 года — 27 процентов.
Анатолий Вассерман: «Когда во всем мире бушует вторая Великая депрессия, смешно предполагать, что наша страна может вообще не испытывать кризиса. Но мы, в основном благодаря западным санкциям, уже отделились от мировой экономики настолько , что бури, бушующие там, докатываются о нас значительно более ослабленными», - подчеркнул Анатолий Вассерман в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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