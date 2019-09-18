Вассерман - о пикетах в поддержку Устинова: Добиться пересмотра судебных решений можно иначе

Анатолий Вассерман: «Насколько можно судить по картине самого задержания, задерживали Устинова, как координатора массовых беспорядков. Больше того, те, кто его задерживал действовали так, как если бы организатора в любой момент могла защитить группа «бовиков». Это – мое личное впечатление, но, исходя из него, я склонен доверять решению суда. Если же суд в чем-то неправ, то в Российский Федерации хватает механизмов пересмотра судебных решений и без пикетов»,- отметил Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.

