Вассерман: Лужков доверия не утрачивал — он был блестящим руководителем
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиян устроили бы трёхдневные январские праздники
Россияне считают, что трехдневные выходные были бы наиболее оптимальны в период новогодних праздников. Но 38% хотели бы в новогодний период отдыхать от четырех до семи дней.
Анатолий Вассерман: «У меня так уж сложилось, что четкого графика выходных дней давным-давно нет. Но, по наблюдениям за другими, я действительно считаю, что если у вас нет возможности куда-то уехать, то отдыхать неделю у себя дома, особого смысла нет», – в интервью НСН заявил Анатолий Вассерман.
В столице простились с Юрием Лужковым
В Москве простились с Юрием Лужковым. Бывшему столичному мэру было 83 года.
Анатолий Вассерман: «Я двенадцать лет работал в одной из групп его советников. После того как Дмитрий Медведев уволил его "по утрате доверия" — хотя я считаю, что доверие утратил не Юрий Михайлович —я продолжал контакты с ним. Это действительно блестящий руководитель, нам всем будет очень не хватать его опыта и здравомыслия», – поделился он с НСН.
За домогательства Вайнштейна поплатятся страховщики
Кинопродюсер Харви Вайнштейн договорился заплатить 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах. Ему не придётся признавать вину, а расходы покроют страховые компании. Собственных денег продюсер не заплатит.
Анатолий Вассерман: «Я поздравляю женщин, сумевших с одного Вайнштейна поиметь сразу две выгоды: их роли, приносившие им громадные деньги и славу, и дополнительные выплаты в качестве пенсии», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Ученые: Дневной сон приводит к инсульту
Люди, которые спят днем или девять и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта. К такому выводу пришли китайские ученые.
Анатолий Вассерман: «Беда только в том, что непонятно, что здесь причина, а что следствие. То ли у людей, с повышенным риском инсульта, особенности кровообращения мозга таковы, что требуют большего времени для отдыха, то ли ритм жизни, требующий повышенного времени для отдыха, заодно изнашивает и сосуды. В любом случае, попытка спать меньше вам вряд ли поможет», - рассказывает Анатолий Вассерман специально для НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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