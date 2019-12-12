Вассерман: Лужков доверия не утрачивал — он был блестящим руководителем

Анатолий Вассерман: «Я двенадцать лет работал в одной из групп его советников. После того как Дмитрий Медведев уволил его "по утрате доверия" — хотя я считаю, что доверие утратил не Юрий Михайлович —я продолжал контакты с ним. Это действительно блестящий руководитель, нам всем будет очень не хватать его опыта и здравомыслия», – поделился он с НСН.

