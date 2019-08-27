Вассерман: Минэкономравития превратилось с Министерство экономических гаданий

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

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Прогноз по росту реальных доходов россиян ухудшен

Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. При этом, по его словам, рост доходов населения в 2020 году по-прежнему ожидается на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.

Анатолий Вассерман: «Должен признать: действительно, сейчас у нас реальные доходы граждан практически не растут. Связано это с тем, что мы радикально перестраиваем всю структуру нашей экономики, чтобы избавиться от ограничений, навязанных нам ранее. А весь экономический блок правительства руководствуется именно теми экономическими теориями, на основе которых нам и навязаны эти ограничения. Лично я надеюсь, что дальнейшие прогнозы «министерства экономических гаданий» будут лучше»,- отметил   Анатолий Вассерман в беседе с НСН

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34 млн. россиян оказались в «квалификационной яме»

Почти у 34 миллионов человек, работающих в России, избыточные или недостаточные для выполняемой работы компетенции. Таким образом, они попадают в «квалификационную яму». Отмечается, что во всем мире с этой проблемой сталкиваются 1,3 миллиарда человек, а к 2030 году их число увеличится на 100 миллионов.

Анатолий Вассерман: «Недостаточная компетенция – дело поправимое. Могу сказать, что я сам практически всему, что делаю, научился самостоятельно, правда, на основе серьезного образования и воспитания. А избыточная квалификация – это, конечно. Иногда обидно, но совершенно не странно. И, вообще, на мой взгляд, это – страшилка, придуманная специалистами по подбору персонала и вред от избыточной квалификации, мягко говоря, отсутствует», - подчеркнул он в эфире с НСН

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Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в «приемные семьи»

Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в так называемые приемные семьи. В качестве успешного опыта Министерство труда привел опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где аналогичный проект действует уже в течение семи лет. Речь идет о дееспособных пожилых людях, а именно мужчинах старше 60 лет и женщин старше 55 лет, которые из-за возраста или самочувствия не в состоянии жить самостоятельно.

Анатолий Вассерман: «Хочу сказать, что такой порядок должен быть пересмотрен, как разрешённый, но ни в коем случае не обязательный. К сожалению, нельзя гарантировать, что все будет в порядке и не будет никаких конфликтов. Так что, если все пойдет хорошо – прекрасно, но настаивать на таком варианте нельзя»,- резюмировал Анатолий Вассерман, общаясь с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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