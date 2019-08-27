Вассерман: Минэкономравития превратилось с Министерство экономических гаданий

Анатолий Вассерман: «Должен признать: действительно, сейчас у нас реальные доходы граждан практически не растут. Связано это с тем, что мы радикально перестраиваем всю структуру нашей экономики, чтобы избавиться от ограничений, навязанных нам ранее. А весь экономический блок правительства руководствуется именно теми экономическими теориями, на основе которых нам и навязаны эти ограничения. Лично я надеюсь, что дальнейшие прогнозы «министерства экономических гаданий» будут лучше»,- отметил Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

