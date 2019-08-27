Вассерман: Минэкономравития превратилось с Министерство экономических гаданий
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Прогноз по росту реальных доходов россиян ухудшен
Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. При этом, по его словам, рост доходов населения в 2020 году по-прежнему ожидается на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.
Анатолий Вассерман: «Должен признать: действительно, сейчас у нас реальные доходы граждан практически не растут. Связано это с тем, что мы радикально перестраиваем всю структуру нашей экономики, чтобы избавиться от ограничений, навязанных нам ранее. А весь экономический блок правительства руководствуется именно теми экономическими теориями, на основе которых нам и навязаны эти ограничения. Лично я надеюсь, что дальнейшие прогнозы «министерства экономических гаданий» будут лучше»,- отметил Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
34 млн. россиян оказались в «квалификационной яме»
Почти у 34 миллионов человек, работающих в России, избыточные или недостаточные для выполняемой работы компетенции. Таким образом, они попадают в «квалификационную яму». Отмечается, что во всем мире с этой проблемой сталкиваются 1,3 миллиарда человек, а к 2030 году их число увеличится на 100 миллионов.
Анатолий Вассерман: «Недостаточная компетенция – дело поправимое. Могу сказать, что я сам практически всему, что делаю, научился самостоятельно, правда, на основе серьезного образования и воспитания. А избыточная квалификация – это, конечно. Иногда обидно, но совершенно не странно. И, вообще, на мой взгляд, это – страшилка, придуманная специалистами по подбору персонала и вред от избыточной квалификации, мягко говоря, отсутствует», - подчеркнул он в эфире с НСН.
Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в «приемные семьи»
Одиноких пожилых граждан предложено начать пристраивать в так называемые приемные семьи. В качестве успешного опыта Министерство труда привел опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где аналогичный проект действует уже в течение семи лет. Речь идет о дееспособных пожилых людях, а именно мужчинах старше 60 лет и женщин старше 55 лет, которые из-за возраста или самочувствия не в состоянии жить самостоятельно.
Анатолий Вассерман: «Хочу сказать, что такой порядок должен быть пересмотрен, как разрешённый, но ни в коем случае не обязательный. К сожалению, нельзя гарантировать, что все будет в порядке и не будет никаких конфликтов. Так что, если все пойдет хорошо – прекрасно, но настаивать на таком варианте нельзя»,- резюмировал Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.