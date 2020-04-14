Вассерман: Государству приходится применять к нам принудительные меры
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.
С 15 апреля на въезде в Москву начнут проверять всех водителей
В Москве полиция составила около пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции за прошедшие выходные. Тем временем с завтрашнего дня в связи с ведением цифровых пропусков всех водителей на въезде в столицу будут проверять на их наличие.
Анатолий Вассерман: «К сожалению, нашей сознательности не хватило для того, чтобы удержать необходимую степень самоизоляции для разрыва цепочек заражений. И придется государству применять к нам принудительные меры. Жаль, конечно. Но, насколько я могу судить, пока степень принуждения нужна минимальная», – говорит Анатолий Вассерман в интервью НСН.
В Россию из США доставили штамм COVID-19 для создания вакцины
В Россию для создания вакцины доставили штамм нового коронавируса из США. Сегодня число заболевших в нашей стране превысило двадцать одну тысячу человек.
Анатолий Вассерман: «Я думаю, что большая часть заразившихся страдает вряд ли от того штамма вируса, который привезли из Америки. Но чем больше разных штаммов исследуют наши специалисты, тем больше шансов найти то общее, что есть во всех этих версиях вируса, и выработать единую вакцину, охватывающую все возможные варианты», – отмечает он в эфире НСН.
Более 85% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
Согласно данным на 14 апреля, более 85% новых случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на граждан младше 65 лет. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Анатолий Вассерман: «Во-первых, люди старше 65 составляют не такую уж большую долю нашего населения. Так что ничего особо удивительного в этом нет. А во-вторых, именно граждане начиная с 65 лет, у нас первыми были переведены в режим самоизоляции, соответственно, имеют меньше шансов заразиться. И, на мой взгляд, это доказывает, что режим самоизоляции действительно полезен», – делится с НСН Анатолий Вассерман.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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