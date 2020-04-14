Вассерман: Государству приходится применять к нам принудительные меры

Анатолий Вассерман: «Во-первых, люди старше 65 составляют не такую уж большую долю нашего населения. Так что ничего особо удивительного в этом нет. А во-вторых, именно граждане начиная с 65 лет, у нас первыми были переведены в режим самоизоляции, соответственно, имеют меньше шансов заразиться. И, на мой взгляд, это доказывает, что режим самоизоляции действительно полезен», – делится с НСН Анатолий Вассерман.

