Варламов: История с наказанием «зарвавшихся мажоров» подошла к логичному финалу
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской облaсти постaновил освободить условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаевa.
Илья Варламов: «По-моему, потрясающая новость. Все замечательно. Мне кажется, наказание, которое они понесли за свои поступки, было достаточным. Думаю, все давно сделали выводы и эту историю пора прекращать. Надеюсь, и Мамаев и Кокорин вернутся в большой спорт, доказав своим примером, что напиваться, дебоширить и бить людей не стоит. История с наказанием «зарвавшихся мажоров» подошла к логичному финалу. Рад поздравить людей, которые выходят на свободу», - резюмировал Илья Варламов, обсуждая эту новость с НСН.
Доля отечественных фильмов в сборах РФ и СНГ упала до минимума за четыре года
Доля отечественных фильмов в сборах РФ и СНГ упала до минимума за четыре года. Сборы российских фильмов за май – август опустились до 551 миллиона рублей. Это почти в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Илья Варламов: «Мне кажется, это – наглядный итог работы нашего Министерства культуры, которое поддерживает не талантливых режиссеров, не хорошее кино, а откровенную пропаганду, которая людям уже надоела. Именно поэтому публика перестает ходит на эти фильмы, какими бы яркими и хорошими они ни были. Мне кажется, нужно пересмотреть такую политику, и помогать не пропагандистским картинам, а талантливым режиссерам. С талантами у нас все нормально, есть талантливые ребята, и будет здорово, если они будут делать классные картины», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Интернет-опрос показал отношение россиян к корпоративам без алкоголя
Интернет-опрос показал отношение россиян к корпоративам без алкоголя. К участию в «безалкогольных» корпоративных мероприятиях готовы более половины наших соотечественников. Также респонденты рассказали и о своем отношении к курению. Так, 75% заявили, что у них нет этой вредной привычки. Однако 35% опрошенных считают, что курилка на рабочем месте необходима.
Илья Варламов: «Относительно безалкогольных корпоративов: мне кажется, это вполне логично. Что такое алкогольный корпоратив? Все приходят, бухают, а потом в абсолютне невменяемом состоянии дерутся и на утро всем стыдно. А безалкогольный корпоратив подразумевает что-то необычное. Начальник придумывает какие-то новые развлечения, конкурсы, вывозит своих сотрудников на природу, Люди всем офисом идут в лес, в поход, играют в пейнтбол или еще что-то. Мне кажется, что людям просто хочется чего-то нового,но это никак не связано с отказом от алкоголя. Просто побухать можно и после безалкогольного корпоратива, Люди хотят новых развлечений, эмоций и чего-то небанального», - заявил Илья Варламов НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.