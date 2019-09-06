Варламов: История с наказанием «зарвавшихся мажоров» подошла к логичному финалу

Илья Варламов: «Относительно безалкогольных корпоративов: мне кажется, это вполне логично. Что такое алкогольный корпоратив? Все приходят, бухают, а потом в абсолютне невменяемом состоянии дерутся и на утро всем стыдно. А безалкогольный корпоратив подразумевает что-то необычное. Начальник придумывает какие-то новые развлечения, конкурсы, вывозит своих сотрудников на природу, Люди всем офисом идут в лес, в поход, играют в пейнтбол или еще что-то. Мне кажется, что людям просто хочется чего-то нового,но это никак не связано с отказом от алкоголя. Просто побухать можно и после безалкогольного корпоратива, Люди хотят новых развлечений, эмоций и чего-то небанального», - заявил Илья Варламов НСН.

