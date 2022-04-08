Вагапова: В условиях растущих цен что-то подешевеет

Лидер группы Мураками Диляра Вагапова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели 

1

Мужчина стал миллионером и две недели не знал о своем богатстве

Житель австралийского города Марибирнон две недели носил в кошельке выигрышный лотерейный билет, сделавший его миллионером, и не знал о своем богатстве.

Диляра Вагапова: «Круто! Я как эту новость прочитала -тут же вспомнила как мы в детстве вместе с дедом играли в Русское лото каждое воскресенье! Помню, как выиграла 7000, и счастью моему не было предела! И так до сих пор уже, правда, не каждую неделю, а 1 января мы покупаем лотерейные билеты и надеемся сорвать большой куш!» - поделилась артистка.

 


2

В России подешевело съемное жилье

В России арендодатели стали предлагать более дешевое съемное жилье за счет роста предложения.

Диляра Вагапова: «Хорошая новость! Когда везде и на все цены растут-вот вам пример, что иногда что-то и дешевеет!» - сказала она. 


3

Два автогиганта начнут производить бюджетные электрокары.

Два автогиганта — General Motors (GM) и Honda — начнут совместное производство электромобилей стоимостью до 30 тысяч долларов (чуть более 2,5 миллиона рублей).

 


Диляра Вагапова: «Это крутая новость! Мне кажется, что в будущем многие пересядут на электромобили! Очень жду того момента, когда можно будет пересесть и мне, чтобы это было, так сказать, доступно и круто!» - отметила певица. 


4

Группа Мураками готовит выпуск нового сингла «Даю слово(только хорошее)»

Релиз запланирован на весну этого года

Диляра Вагапова: «Впервые песня прозвучала в программе «The Greatest Hits» в Москве и Санкт Петербурге, в соцсетях поклонники уже завалили группу вопросами, когда же ждать долгожданный трек. Ответим коротко - скоро. А ещё этим летом в Москве 23 июня в баре "Люстра" состоится акустический концерт с новой программой «На расстоянии вытянутой руки», где каждый сможет насладиться звучанием двух акустических гитар, новых стихов и просто отдохнуть в хорошей компании… ждём вас на концертах и не забываем, что впереди только хорошее», - анонсировала она.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба коллектива
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