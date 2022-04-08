Вагапова: В условиях растущих цен что-то подешевеет

Диляра Вагапова: «Впервые песня прозвучала в программе «The Greatest Hits» в Москве и Санкт Петербурге, в соцсетях поклонники уже завалили группу вопросами, когда же ждать долгожданный трек. Ответим коротко - скоро. А ещё этим летом в Москве 23 июня в баре "Люстра" состоится акустический концерт с новой программой «На расстоянии вытянутой руки», где каждый сможет насладиться звучанием двух акустических гитар, новых стихов и просто отдохнуть в хорошей компании… ждём вас на концертах и не забываем, что впереди только хорошее», - анонсировала она.

