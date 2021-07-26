Диляра Вагапова не смогла определить свою национальность

Диляра Вагапова: «Вот так новость! «Дом совы» я периодически смотрю, когда хочется, чтобы мозг отдохнул. Но прежде всего, надо определиться, что такое небинарный персонаж. Обратимся к Интернету: принято считать, что единственный взгляд на гендер, это деление на мужчин и женщин, такое разделение считается бинарной гендерной системой. О небинарных гендерных идентичностях можно говорить как о варианте трансгендерности. Что ж, чем только нас не удивлял этот мультсериал, теперь вот небинарный персонаж. В удивительное время живем, господа», - отметила она.

