Диляра Вагапова не смогла определить свою национальность

Лидер группы «Мураками» специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Сборная России выиграла восьмую медаль в Токио.

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды Олимпийских игр в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Диляра Вагапова: «Наши синхронисты всегда были на высоте! Это, конечно, очень завораживающий вид спорта. Я однажды, поднялась на вышку, думала, как сигану! Спускалась я гораздо медленней и осторожней», - сказала артистка. 

2

13-летняя японка стала первой в истории победительницей Олимпийских игр в скейтбординге.

Японка Момидзи Нисия взяла золото в соревнованиях по скейтбордингу на Олимпиаде в Токио и стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.

Диляра Вагапова: «13 лет и уже Олимпийская чемпионка! Представляете, какое будущее у этой красотки? К чему теперь только стремиться непонятно. Видимо, выбрать какой-то другой вид спорта и побеждать уже в нем. Круто, что есть сейчас и такие тинэджеры, которые ставят себе цель и достигают ее в столь юном возрасте», - добавила лидер коллектива. 

3

В Госдуме предложили указывать национальность в паспортах

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в российские паспорта графу «национальность».

Диляра Вагапова: «Интересно, какую национальность мне пришлось бы вписать? Мама у меня русская, бабушка с папиной стороны башкирка, папа считает себя татарином», - пыталась понять певица вместе с Радиоточкой НСН

4

Disney впервые введет небинарного персонажа в свой мультфильм

Студия Disney решила ввести первого небинарного персонажа в детский мультсериал «Дом совы». Об этом сообщает The Independent. Персонажа, получившего имя Рейн, озвучил небинарный актер Ави Роке (Avi Roque). В своем Twitter-аккаунте актер назвал решение студии сбывшейся мечтой. 

Диляра Вагапова: «Вот так новость! «Дом совы» я периодически смотрю, когда хочется, чтобы мозг отдохнул. Но прежде всего, надо определиться, что такое небинарный персонаж. Обратимся к Интернету: принято считать, что единственный взгляд на гендер, это деление на мужчин и женщин, такое разделение считается бинарной гендерной системой. О небинарных гендерных идентичностях можно говорить как о варианте трансгендерности. Что ж, чем только нас не удивлял этот мультсериал, теперь вот небинарный персонаж. В удивительное время живем, господа», - отметила она. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Фотограф Евгений Рудницкий
ТЕГИ:Авторские НовостиОлимпийские ИгрыГосдумаМультфильм
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