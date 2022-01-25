Вагапова: С нетерпением жду возвращения Деппа в кино
Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Поклонники отреагировали на новость о возвращении Деппа в кино
Американский актер Джонни Депп возвращается в кино. Его пригласили на роль короля Людовика XV. После появления новости об утверждении звезды на главную роль, фанаты актера выразили свой восторг и восхищение в Сети. Писать им пришлось под прошлогодним постом Деппа, так как позднее он ничего не публиковал.
Диляра Вагапова: «О, этот прекрасный XVIII век! Какие костюмы, как же это, я думаю, будет прекрасно. Из всего кинематографа, наверное, при слове Людовик XV вспоминается мне фильм «Фанфан-тюльпан», помните? Но Депп, я уверена, будет неотразим! Уже в предвкушении», - поделилась певица.
48% российских студентов не доверяют лидерам мнений в Сети
При этом у тех, кто прислушивается к мнению инфлюенсеров, наибольшее доверие вызывают темы карьеры и образования, путешествий, творчества, финансов, а также здоровья и красоты.
Диляра Вагапова: «Интересно. Дальше, я думаю, будет меньше и меньше. Я, может, и ошибаюсь. Бывает, я, конечно, делюсь в своём Instagram чем-то полезным. Но это полезное только лишь на мой взгляд», - отметила она.
Названа самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" провел онлайн-исследование среди зрителей и узнал, какие главные темы из фильмов самые узнаваемые. В результате оказалось, что российские кинозрители лучше всего помнят мелодию из фильма "Челюсти". Второе место у музыки Джона Карпентера к хоррору "Хэллоуин".Третья позиция у легендарного "Психо" Альфреда Хичкока.
Диляра Вагапова: «От каждой из этих мелодий мне становится не по себе. Я вообще не люблю ужасы, я ору как сумасшедшая, если просто музыку жуткую услышала в кинотеатре. "Челюсти" в детстве посмотрела - так до сих пор снятся!» - рассказала артистка.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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