Вагапова: С нетерпением жду возвращения Деппа в кино

Диляра Вагапова: «Интересно. Дальше, я думаю, будет меньше и меньше. Я, может, и ошибаюсь. Бывает, я, конечно, делюсь в своём Instagram чем-то полезным. Но это полезное только лишь на мой взгляд», - отметила она.

