Вагапова: С нетерпением жду новый фильм Кирилла Серебренникова

Диляра Вагапова: «Перенесёмся в мир музыки. Новый сингл группы Мураками «Даю слово (только хорошее)» сегодня появился уже в сети. Это моя личная история о любви, и что там будет дальше, когда мы станем старше - неизвестно. И уже этим летом в баре "Lюstra" мы порадуем новой акустической программой «На расстоянии вытянутой руки». Москва, 23 июня, "Lюstra Bar" и все только хорошее», - пригласила артистка.

