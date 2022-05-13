Вагапова: С нетерпением жду новый фильм Кирилла Серебренникова
Лидер группы Мураками Диляра Вагапова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Кирилл Серебренников представит в Каннах фильм об Эдуарде Лимонове
В основу художественной ленты легла книга Эммануэля Каррера. Известно, что роль Лимонова исполнит британский актер Бен Уишоу, известный по таким картинам, как «Не время умирать», «Парфюмер. История одного убийцы» и другим. Жену автора поэтессу Елену Щапову сыграет Виктория Мирошниченко.
Диляра Вагапова: «Мое знакомство с Кириллом Серебренниковым началось с фильма «Изображая жертву», потом «Ученик», «Лето». Кстати, фильм «Лето» получил на Каннском фестивале премию за лучший саундтрек. С нетерпением ждём новое творение этого режиссёра, а он уж, как все знают, удивлять умеет!» - отметила артистка.
Редкий сборник прижизненных изданий Пушкина продан за 7,5 миллионов рублей
Сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина был продан на аукционе "Литфонда" за 7,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба.
Диляра Вагапова: «Итак.. «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Полтава» и, между прочим, эпилог в «Руслан и Людмиле» написан рукой самого автора! Да уж, такая книга невероятная ценность!» - сказала она.
В Мексике нашли дом и плавучие сады времен ацтеков
В Мехико во время работ по модернизации электрических подстанций нашли руины жилого дома, которому более 800 лет. Он был построен во времена Ацтекской империи. Площадь здания 4300 квадратных футов (399,5 квадратных метров). Вероятно, оно находилось на границе двух районов столицы Теночтитлан.
Диляра Вагапова: «Мексика! Эх, до неё ещё я не добралась, но уверена, что когда-нибудь увижу эти таинственные руины Теночтитлана. Удивительный город, чьей красотой восхищались все, даже испанцы, которые приплыли в Америку в XVI веке. И Здорово, что в Мехико решили модернизировать электрические подстанции!» - пошутила собеседница.
Группа «Мураками» представила новый сингл «Даю слово(только хорошее)»
Кроме того, летом коллектив готовится выступить в Москве.
Диляра Вагапова: «Перенесёмся в мир музыки. Новый сингл группы Мураками «Даю слово (только хорошее)» сегодня появился уже в сети. Это моя личная история о любви, и что там будет дальше, когда мы станем старше - неизвестно. И уже этим летом в баре "Lюstra" мы порадуем новой акустической программой «На расстоянии вытянутой руки». Москва, 23 июня, "Lюstra Bar" и все только хорошее», - пригласила артистка.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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