Вагапова: Очень жду новый сезон «Настоящего детектива»

Лидер группы "Мураками" Диляра Вагапова специально для НСН подготовила, топ главных, на ее взгляд новостей, уходящей недели

1

В России появится новая система блокировки спам-звонков

Новая система блокировки спам-звонков и SMS появится в России к 1 июня. Специальные формы для жалоб на нежелательные звонки или сообщения появятся на сайтах ФАС и операторов "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2). После проверки в течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе всеми компаниями, подключенными к системе, отмечает издание.

Диляра Вагапова: «Интересно, как же они будут отслеживать, спам это или не спам. Вот, например, звонит тебе какой-нибудь неприятный человек, а ты такой раз и отмечаешь, что он спам. И что же, получается, что его блокируют в общей базе?» - задалась вопросом артистка.

2

Четвертый сезон «Настоящего детектива» уже в разработке

HBO разрабатывает четвертый сезон «Настоящего детектива». Новый сезон носит название «Ночная страна», сообщают источники издания Variety. Сюжет в основном держится в секрете, но известно, что действие будет происходить в Арктике, где ночь может длиться более 24 часов. Кроме того, в четвертом сезоне будут две главные героини. На данный момент каст не утвержден.


Диляра Вагапова: «О да! Я помню, как поглощала серию за серией «Настоящего детектива», как я восхищалась игрой Макконахи, как я пыталась разгадать сценарий, если вы его ещё не видели, то и не особо ждёте 4 сезон. Но для любителей этого сериала-это событие! Ждём и очень уж интересно, кого же выберут на роли двух главных героинь», - отметила она "Радиоточке НСН".


3

Новая акустическая программа группы «На расстоянии вытянутой руки» вышла в свет

Появление второго гитариста - Руслана Ибрагимова-удивило поклонников группы, также как и декорации, уют, созданный на сцене. 


Диляра Вагапова: «Почти завершилась работа над новым синглом, который мы планируем выпустить этой весной, а ещё скоро выйдет новое видео, снятое мною ещё летом, на песню, которая сейчас находится в Чартовой дюжине - встречи не будет. А самое главное, не пропустите весенних концертов в Москве и Питере. Увидимся с вами 2 апреля в клубе "Космонавт" в Санкт Петербурге и 3 апреля в клубе 1930», - пригласила певица. 


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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба коллектива
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