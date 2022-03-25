Вагапова: Очень жду новый сезон «Настоящего детектива»

Диляра Вагапова: «О да! Я помню, как поглощала серию за серией «Настоящего детектива», как я восхищалась игрой Макконахи, как я пыталась разгадать сценарий, если вы его ещё не видели, то и не особо ждёте 4 сезон. Но для любителей этого сериала-это событие! Ждём и очень уж интересно, кого же выберут на роли двух главных героинь», - отметила она "Радиоточке НСН".



